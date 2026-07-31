See-Society feiert bei Yacht-Club-Sommerfest

Das alljährliche Sommerfest des Motor Yacht Clubs Kärnten versammelte zahlreiche Prominente im Restaurant Seespitz des Hotels Schloss Velden für einen abwechslungsreichen Abend.

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Bevor das Sommerfest so richtig losging, erteilten Motor-Yacht-Club-Präsident Präsident Wolfgang Schmalzl und Vizepräsident Franz Iglauer ihren gut betuchten Gästen einen kleinen Dämpfer. Die Kärntner Landesregierung hat nämlich eine Erhöhung der Abgaben für Motorbootbesitzer ab 2027 um 50 Prozent beschlossen. Die See-Society ließ sich davon die Laune allerdings nicht verderben. Nach dem Zwischengang mit Kärntner Lammnudel trat Kabarettist Thomas Strobl auf, der mit Musikeinlagen wie einer Abwandlung des Wienerlieds "Schön ist so a Motoryacht" für Unterhaltung sorgte.

Brigitte Glock mit Freund Georg, Sohn Stefan und Bettina Weniger-Assinger © Josef Bodner

Probefahrten mit edlen Luxusfahrzeugen

"Mr. Ferrari" Heribert Kasper vor einem Bentley © Josef Bodner

Zudem präsentierte Mag. Antonia Stubenberg, Geschäftsführerin von Bentley Wien, eine Kooperation mit dem Club. Drei vor dem Hotel geparkte Fahrzeuge standen den Anwesenden für Probefahrten zur Verfügung. Durch das weitere Programm mit gefüllten Calamari als Hauptgang sowie Pfirsich Melba als Dessert führte Moderator Otto Retzer mit humorvollen Pointen.

Prominente Gäste feiern bis in die Nacht

Manuela und Ernst Fischer mit Brigitte Glock © Josef Bodner

Unter den Besuchern befanden sich Otto und Shirley Retzer, Promi-Bäcker Kurt Mann, die Charity-Ladys Bettina Weniger-Assinger und Brigitte Glock. Auch die Fashionistas Ernst und Manuela Fischer sowie Mr. Ferrari Heribert Kasper feierten mit. Im Anschluss an das Gala-Dinner ließen die VIPs den Abend in der Bar des Schlosshotels ausklingen.