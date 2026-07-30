Martina Reuter zeigt ihren Mega-Körperwandel

Martina Reuter hat in den vergangenen zwei Jahren eine rasanten Wandel hinter sich. Sie hat 50 Kilogramm abgenommen und wurde sogar die österreichische Bodybuilding-Staatsmeisterin. Nun zeigt Reuter ihre Transformation.

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Auf Instagram postete Martina Reuter (46) eine Fotoreihe. Dabei zeigt sie, wie radikal sich ihr Leben in den vergangenen zwei Jahren verändert hat. Die Moderatorin schreibt: "Wer von euch kennt mich noch so?" Sie fügt hinzu: "Diese Bilder sind nicht mal zwei Jahre alt – zeigt mich mit meinem Höchstgewicht von 125 Kilo. Viele glauben mir das bis heute nicht. Das letzte Bild? Habe ich gestern gemacht."

Seitdem hat Reuter 50 Kilogramm abgenommen. Ihren Weg dorthin beschreibt sie so: "Zwischen diesen beiden Fotos liegen unzählige Entscheidungen. Tage voller Disziplin. Rückschläge. Krafttraining. Gesunde Ernährung. Und vor allem: der Glaube an mich selbst."

"Selbstliebe, Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung"

Vor allem haben drei Punkte ihr bei diesem Weg geholfen. Reuter erklärt: "Selbstliebe, Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Genau diese drei Dinge haben mein Leben verändert."

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Ihre Reise begann laut eigenen Angaben im Frühjahr 2024. Sie war bei der Geburtstagsfeier ihrer Mutter. Nach einem deftigen Essen mit mehreren Stücken Kuchen hat es bei ihr klick gemacht. Reuter fühlte sich in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohl.

Keine Medikamenten

Am selben Abend traf die Moderatorin eine drastische Entscheidung. Sie will ihr Leben umkrempeln. Ihren Wandel hat Reuter nicht über klassische Diäten oder Abnehmspritzen, sondern dank einer dauerhaften Ernährungsumstellung.

Reuter verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee. Zudem zählte sie Kalorien und baute regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining in ihren Alltag ein. Mithilfe von Krafttraining baute Reuter Muskel auf. Mit Ausdauertraining verbesserte sie vor alle ihre Kondition und Herz-Kreislauf-System. Reuter betont immer wieder, dass sie all dies ohne Medikamenten geschafft hat.

Jobs wegen Gewicht verloren

Jedoch hat ihre Verwandlung einige berufliche Konsequenzen für sie. Reuter berichtete dem "Gala", dass sie nach ihrer starken Gewichtsabnahme einige Jobs verloren hat. Die Moderatorin passte nicht mehr zum Bild der "Curvy-Expertin". Trotzdem ließ sie sich nicht runterkriegen und sagte: "Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf".

Reuter nahm immer weiter ab. Sie verlor 20 Kilogramm, danach 33, später 42 und am Ende steht sie bei über 50 Kilogramm. Nebenbei entdeckte Reuter das Bodybuilding für sich. Dabei werden gezielt die Muskel aufgebaut und tritt in Wettkämpfen gegeneinander an. Im März 2026 gewann Martina Reuter die österreichischen Bodybuilding-Meisterschaften.