Habsburg packt aus: "Meine Familie hatte nie Geld!"

Als Urenkel des letzten österreichischen Kaisers trägt Ferdinand Habsburg einen der geschichtsträchtigsten Namen Europas – doch auf den Rennstrecken dieser Welt schützt ihn die adlige Herkunft keineswegs vor knallharten Vorurteilen.

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Ob bei den legendären 24 Stunden von Le Mans oder in den hart umkämpften internationalen Langstrecken-Serien: Ferdinand Habsburg hat sich längst als erfolgreicher Profi-Rennfahrer etabliert. Doch der berühmte Nachname ist in der PS-Branche oft ein zweischneidiges Schwert. Im Mindgames-Podcast gewährt der sympathische Wiener nun ehrliche Einblicke in eine Welt, in der Blicke auf den Stammbaum oft zu falschen Erwartungen führen.

Besonders bei Vertragsverhandlungen mit Motorsport-Teams stößt der Kaiser-Urenkel immer wieder auf dieselbe Fehleinschätzung. Viele Teamchefs vermuteten hinter dem Namen Habsburg ein unerschöpfliches Vermögen oder Einfluss bis in die höchsten Wirtschaftskreise.

Mythos Habsburger Vermögen: "Mein Vater hat nichts bekommen"

Mit den hartnäckigen Gerüchten um gigantische Reichtümer räumt der Rennfahrer im Podcast-Gespräch rigoros auf: "Meine Familie hatte nie Geld. Mein Vater hat nichts von seiner Familie bekommen", stellt Habsburg klar. In einer Branche, in der oft Millionen an Sponsorengeldern entscheiden, wer ins Cockpit steigt, sei diese Verwechslung eine enorme Hürde gewesen.

"Im Rennsport, wo ich mich bei Teams anmelde, denken die immer, dass ich mit Kohle komme und sie noch etwas rausquetschen können. Dann dort etwas zu verdienen, ist schwierig", gesteht er offen. Einen entscheidenden Rückhalt gab es im Hintergrund aber dennoch: "Ich hatte aber das Glück, dass meine Mutter wohlhabend ist und sie das finanzieren konnte."

Ferdinand Habsburg, Fiona Campbell-Walter, Francesca, Jerome d'Ambrosio, Eleonore Habsburg, Karl Habsburg und Gloria. © Getty Images

Wer ist die kaiserliche Familie?

Ferdinand Habsburg entstammt der historischen Adelsfamilie Habsburg-Lothringen. Sein Vater ist Karl Habsburg-Lothringen (65), das aktuelle Oberhaupt des Hauses Habsburg, der sich vor allem als Politiker und Publizist einen Namen machte.

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Dass der Rennsport-Star finanziell überhaupt die Startrampe betreten konnte, verdankt er seiner Mutter Francesca Thyssen-Bornemisza (68). Die renommierte Kunstsammlerin und Erbin der Thyssen-Dynastie brachte das nötige Kapital mit, um Ferdinands Traum von den schnellen Boliden in den Anfangsjahren zu ermöglichen. Seine Eltern heirateten 1993, lebten jedoch ab 2003 getrennt und wurden später geschieden.