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Partyinsel Ibiza

RAF Camora: Liebes-Trip mit Verlobter Nadine

Mann in schwarzer Kleidung sitzt mit Flasche auf Sofa auf Dachterrasse bei Sonnenuntergang.
© Instagram
Wiener Rap-Superstar RAF Camora gönnt sich mit seiner Verlobten Nadine Krena derzeit eine hochverdiente Luxus-Auszeit auf der Balearen-Insel Ibiza – und lässt seine Fans auf Social Media ungewohnt nah an seinem vollkommenen Liebes-Glück teilhaben.
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Normalerweise hütet Raphael Ragucci, wie der Musik-Titan mit bürgerlichem Namen heißt, sein Privatleben wie einen Augapfel. Doch auf der Sonneninsel Ibiza lässt der 42-Jährige alle Hüllen der Zurückhaltung fallen! Seine Follower verwöhnt er auf Instagram derzeit mit einer bunten Strecke an Schnappschüssen, die Lust auf Sommer pur machen.

Besonders ein Bild lässt die Community schmelzen: Entspannt sitzt der Hitmaker im Lässig-Look mit Schlapfen auf einer gemütlichen Outdoor-Couch, schaut in die Kamera und hält lässig eine Flasche edlen Roséwein in der Hand. Im Hintergrund taucht die untergehende Sonne die Szenerie in ein traumhaftes, goldendes Licht. Auf einem weiteren Foto strahlt seine Verlobte Nadine Krena über das ganze Gesicht in die Linse – das reine Glück! Dass die beiden aber nicht nur entspannen, sondern auch ordentlich feiern können, bewiesen sie anschließend im Klub: Das Traumpaar ließ es im Nachtleben der Party-Mekka-Insel mit Freunden so richtig krachen.

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Welle der Begeisterung: "Bester Mann!"

Die Fans des Wiener Musikers geraten angesichts des privaten Einblicks regelrecht ins Schwärmen. Unter seinen Posts stapeln sich die Herz-Emojis und durchwegs positiven Kommentare der Anhängerschaft.

"Schönstes Paar", heben zahlreiche Follower in den Spalten hervor, während andere schlichtweg "Schönen Urlaub!" oder "Bester Mann" hinterlassen. Dass der Rapper, der über Jahre hinweg als unnahbarer Star galt, nun so offen seine romantische Seite zeigt, feiern seine Anhänger stürmisch.

Der Film-Antrag am Rollfeld: Wie alles begann

Dass Nadine Krena die Frau für sein Leben ist, besiegelte RAF Camora auf spektakuläre Art und Weise. Nach langem Versteckspiel machten die beiden ihre Liebe öffentlich – RAF übernahm kurzerhand selbst das Steuer über sein Liebesleben.

Ende Oktober 2025 ging der Rap-Gigant schließlich am Rollfeld vor einem strahlend weißen Privatjet vor seiner Nadine auf die Knie. Mit unzähligen weißen Blumenbouquets, einem XL-Rosenbogen und einer kleinen türkisblauen Schachtel von Tiffany & Co. entlockte er der Immobilienmaklerin unter den Freudentränen der engsten Freunde das ersehnte "Ja". Kennengelernt hatten sich die beiden ganz bodenständig und ohne Dating-Apps im Kroatien-Urlaub. Wie der Musiker einst verriet, wusste er schnell: Wenn er eine Frau findet, mit der er lachen, feiern und Krisen meistern kann, lässt er sie nie wieder los. Der romantische Ibiza-Trip beweist einmal mehr: Dieser Mann hat sein Wort gehalten!

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