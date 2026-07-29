Österreich
TV
E-Paper
Immo
Stars

Dreharbeiten

Naschenweng im "Herzklang"-Dauerstress

Am Set von "Herzklang - Gegenwind"
© Instagram
Seit drei Wochen steht die "Alpenbarbie" vor der Kamera und dreht den zweiten Teil des TV-Erfolgs "Herzklang".
OE24 auf Google bevorzugen

Im  April feierte Melissa Naschenweng in der ORF-Romanze "Herzklang – Zurück zu mir" ein fulminantes Debüt in ihrer allerersten TV-Hauptrolle. Weil die Zuschauerzahlen gestimmt haben, fackelte der Sender nicht lange und der Publikumserfolg geht in die nächste Runde. Seit drei Wochen schlüpft die Lederhosen-Rockerin für den Nachfolger "Herzklang – Gegenwind" wieder in ihre Paraderolle als fiktiver Schlagerstar Melanie Buchauer.

Starke Turbulenzen

In der Fortsetzung schaut es für Melli eigentlich blendend aus: Sie stürmt die Charts und schwebt privat auf Wolke sieben. Doch das Schicksal spendiert ihr eine gehörige Portion "Gegenwind" – und das gleich an mehreren Fronten. Ein schwerer Sturm in Oberanger bedroht die Existenz der heimischen Bauern, das Plattenlabel macht wegen einer neuen Nummer ordentlich Druck und zu allem Überdruss gerät auch noch das Liebesleben ins Wanken.

Melissa Naschenweng mit Susi
Melissa Naschenweng mit Susi © Instagram

Eindrücke vom Dreh

Wie die Dreharbeiten laufen, dokumentiert Naschenweng für ihre Fans auf Instagram und gibt so einen Einblick in den stressigen Alltag. Egal ob Tag- oder Nacht-Dreh, Melissa wird hier ordentlich gefordert. Dabei hat es ihr vor allem ein Mitglied das Teams angetan. Die kleine Susi ist auf zahlreichen Videos und Fotos mit Melissa zu sehen. Egal ob beim Knuddeln oder Hilfe beim Schuhe zubinden - Melissa und Susi wirken unzertrennlich. Einfach süß.

Auch interessant

Wirtschaftsbund tobt über Intrige: "Grenze überschritten"

Hitze-Welle: Waldbrandgefahr in Österreich steigt

Mit diesem Trick bleiben Ihre Hände bei der Gartenarbeit immer sauber

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Netrebko als Cowgirl im "Monument Valley"

Naschenweng im "Herzklang"-Dauerstress

Prominente Wuzzler-Action im Café Stein

TV-Duell: Giovanni Zarrella gegen den ORF

Große Ehrung und Überraschung im Marchfelderhof

Amira Aly (33): So groß ist ihr Babybauch schon!

Helene Fischer rockt Ski-Opening in Schladming

Max Müller: Rollen-Flaute wegen Rosenheim-Cops

Promi-Andrang und Jubel bei Handke-Uraufführung

Austro-Engel Nadine Leopold zeigt Baby-Kugel