Zweites Trimester
Austro-Engel Nadine Leopold zeigt Baby-Kugel
Mit einer emotionalen Bilderreihe auf Social Media überraschte Nadine Leopold, 32, vor einem Monat ihre Community. Das ehemalige "Victoria’s Secret"-Model präsentierte stolz ihren Babybauch sowie einen positiven Schwangerschaftstest. Zu den Fotos schrieb die Österreicherin glücklich: "The best is yet to come". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, denn zahlreiche Fans und internationale Wegbegleiter aus der Modewelt gratulierten der werdenden Mutter bereits zu den tollen Neuigkeiten.
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Zweites Trimester
Jetzt vergeht fast kein Tag, an dem unser Topmodel kein Update ihrer süßen Babykugel gibt. In ihrem jüngsten Posting ist das kleine Bäuchlein bereits zu einer stattlichen Baby-Kugel gewachsen. "Zweites Trimester" schreibt Leopold zum süßen Video, das sie in einem goldenen Schwangerschafts-Outfit zeigt.
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Nadine Leopold ist mit Andrew Barclay verheiratet. Das Paar hatte sich im März 2022 verlobt und im Juli desselben Jahres das Jawort gegeben. Die bevorstehende Geburt des ersten gemeinsamen Kindes markiert nun den nächsten Meilenstein für die Zukunft.
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