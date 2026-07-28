Prominente Wuzzler-Action im Café Stein

Auf der Cafe Stein Terrasse fand dieser Tage die "1. Café Stein Tischfußball Challenge" statt. 32 Spieler kämpften in 16 2er Teams.

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Unter dem Motto "nach dem Fußball ist vor dem Fußball" fand das Turnier bei perfekten Wetterbedingungen statt. Insgesamt fighteten 32 Spielerinnen in 16 2er Teams mit viel Ehrgeiz um den Siegerpokal, die Ehre und das Preisgeld von 1.000 Euro. Dabei gab es keine Ausschreitungen, keine roten Karten und keine Verletzungen, aber dafür umso mehr Spaß.

Barbara Kaudelka und Eser Akbaba © Katharina schiffl

Umkämpfter Sieg und hohes Preisgeld

Den ersten Platz und das Preisgeld teilten sich das "Popup Media"-Team mit Marc Zimmermann und Daniel Eselböck. Die Stimmung bei den Spielern und den Zuschauern hätte nicht besser sein können. Zudem steht bereits fest: Fortsetzung folgt.

Marc Zimmermann und Daniel Eselböck © Katharina schiffl

Prominente Gäste auf der Terrasse

Unter den professionellen und engagierten Akteuren, Spielern sowie Gästen befanden sich auch zahlreiche bekannte Wuzzler-Fans. Mit dabei waren Adi Hirschal, Eser Akbaba, Eva Pölzl, Barbara Kaudelka, Mario Rossori und Andreas Ferner.