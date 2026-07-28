Österreich
TV
E-Paper
Immo
Stars

1. Challenge

Prominente Wuzzler-Action im Café Stein

Eva Pölzl, Adi Hirschal und Ossi Schellmann
© Katharina schiffl
Auf der Cafe Stein Terrasse fand dieser Tage die "1. Café Stein Tischfußball Challenge" statt. 32 Spieler kämpften in 16 2er Teams.
OE24 auf Google bevorzugen

Unter dem Motto "nach dem Fußball ist vor dem Fußball" fand das Turnier bei perfekten Wetterbedingungen statt. Insgesamt fighteten 32 Spielerinnen in 16 2er Teams mit viel Ehrgeiz um den Siegerpokal, die Ehre und das Preisgeld von 1.000 Euro. Dabei gab es keine Ausschreitungen, keine roten Karten und keine Verletzungen, aber dafür umso mehr Spaß.

Barbara Kaudelka und Eser Akbaba
Barbara Kaudelka und Eser Akbaba © Katharina schiffl

Umkämpfter Sieg und hohes Preisgeld

Den ersten Platz und das Preisgeld teilten sich das "Popup Media"-Team mit Marc Zimmermann und Daniel Eselböck. Die Stimmung bei den Spielern und den Zuschauern hätte nicht besser sein können. Zudem steht bereits fest: Fortsetzung folgt.

Marc Zimmermann und Daniel Eselböck
Marc Zimmermann und Daniel Eselböck © Katharina schiffl

Prominente Gäste auf der Terrasse

Unter den professionellen und engagierten Akteuren, Spielern sowie Gästen befanden sich auch zahlreiche bekannte Wuzzler-Fans. Mit dabei waren Adi Hirschal, Eser Akbaba, Eva Pölzl, Barbara Kaudelka, Mario Rossori und Andreas Ferner.

Auch interessant

Schock im Gurken-Regal! Heimische Bauern kämpfen ums Überleben

Allergiker aufgepasst! Jetzt startet die letzte große Pollen-Welle des Jahres

Fünf Babyleichen in Wohnung gefunden

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Europäischer Filmpreis geht an "Sentimental Value"

Helene Fischer rockt Ski-Opening in Schladming

Doku: We come as friends

Netrebko als Cowgirl im "Monument Valley"

15.000 Raucher-Anzeigen

Promi-Andrang und Jubel bei Handke-Uraufführung

Bentley bringt den Continental GT V8 S

Prominente Wuzzler-Action im Café Stein

Innsbrucker Klinik verpflanzte 350. Herz

Amira Aly (33): So groß ist ihr Babybauch schon!