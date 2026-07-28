Fünf Babyleichen in Wohnung gefunden

Im Süden Frankreichs sind die Leichen von fünf Babys in der Wohnung eines Paares gefunden worden.

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Die Babyleichen wurden in Kartons in der Wohnung in Orange entdeckt, nachdem die Frau am Montag ein gesundes Baby zur Welt gebracht hatte, wie es am Dienstag aus Ermittlerkreisen hieß. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Fall äußern.

© APA/AFP/THIBAUD MORITZ

Im Februar war im ostfranzösischen Besançon eine 50-Jährige festgenommen worden, nachdem in ihrem Gefrierschrank zwei tote Babys gefunden worden waren.