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Völlig abgeschieden

Die Wahrheit über das "einsamste Haus der Welt"

Grüne Insel mit steilen Klippen und einem einzelnen weißen Haus, umgeben vom Meer.
© Getty Images
Mitten im Atlantik, auf einer verlassenen Insel vor der isländischen Südküste, steht ein kleines weißes Haus, das seit Jahren Menschen auf der ganzen Welt fasziniert.
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Das Gebäude auf der Insel Elliðaey wirkt wie ein perfekter Rückzugsort: keine Nachbarn, keine Straßen, nur Meer, Felsen und eine raue Landschaft. Im Internet kursieren deshalb zahlreiche Geschichten – doch viele davon stimmen nicht.

Entgegen hartnäckiger Gerüchte gehört das Haus weder der berühmten isländischen Sängerin Björk noch handelt es sich um den geheimen Zufluchtsort eines Milliardärs. Tatsächlich steht das Gebäude im Besitz der örtlichen Elliðaey Hunting Association und dient als einfache Jagdhütte.

Blick auf die Insel Elliðaey mit einsamem Jagdhaus, dahinter der verschneite Gletscher Eyjafjallajökull.
© Getty Images

1953 gebaut

Errichtet wurde das Haus im Jahr 1953. Mitglieder des Vereins nutzen es während der traditionellen Jagd auf Papageientaucher, die auf der Insel seit Generationen betrieben wird. Eine Besonderheit: Das Gebäude verfügt über keine normale Wasserversorgung. Stattdessen wird Regenwasser gesammelt, außerdem gibt es eine Sauna, die mit einem speziellen System betrieben wird.

Grüne Insel mit einer einzelnen weißen Hütte auf einem Felsen im Meer.
Island with one house over the sea. © Getty Images/iStockphoto

Elliðaey war jedoch nicht immer menschenleer. Bis in die 1930er-Jahre lebten dort fünf Familien, die von Schafzucht, Landwirtschaft und Fischfang abhängig waren. Das Leben auf der abgelegenen Insel wurde jedoch immer schwieriger. Ohne Strom, ohne permanente Versorgung und mit extremen Wetterbedingungen entschieden sich die Bewohner schließlich, die Insel zu verlassen.

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Heute ist Elliðaey Teil des isländischen Vestmannaeyjar-Archipels und ein Symbol für Einsamkeit und Naturverbundenheit. Das berühmte weiße Haus bleibt zwar unerreichbar für die meisten Besucher – seine mystische Geschichte macht es aber zu einem der bekanntesten Gebäude Islands.

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