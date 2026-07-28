Waldbrände
Jetzt brennt auch noch Portugal
Nach Spanien und Frankreich sind auch in Portugal mehrere Waldbrände ausgebrochen. Mehr als tausend Einsatzkräfte kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen in Buschlandschaften im Zentrum und im Norden des Landes, wie die Behörden mitteilten. Rund zwanzig Löschflugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Die größten Brände breiten sich den Angaben zufolge bei Braga und Bragança im Norden sowie bei Santarém im Zentrum des Landes aus.
Fast im gesamten Land gilt wegen der hohen Temperaturen die maximale oder eine sehr hohe Brandgefahr. Einzig an den Küsten ist das Risiko nach Angaben des Wetterdienstes etwas geringer.
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Vor knapp einem Monat hatte ein Waldbrand im Zentrum des Landes bereits rund 13.000 Hektar zerstört. In den vergangenen Wochen war Portugal anders als Frankreich und Spanien aber weitgehend verschont geblieben, Lissabon schickte Unterstützung in beide Länder.
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