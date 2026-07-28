Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Waldbrände

Jetzt brennt auch noch Portugal

Feuerwehrleute bekämpfen einen großen Waldbrand mit dichten Rauchwolken und Flammen.
© EPA
Nach Frankreich und Spanien kämpft nun auch Portugal mit Waldbränden.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach Spanien und Frankreich sind auch in Portugal mehrere Waldbrände ausgebrochen. Mehr als tausend Einsatzkräfte kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen in Buschlandschaften im Zentrum und im Norden des Landes, wie die Behörden mitteilten. Rund zwanzig Löschflugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Die größten Brände breiten sich den Angaben zufolge bei Braga und Bragança im Norden sowie bei Santarém im Zentrum des Landes aus.

Zwei Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand mit Schläuchen im dunklen, rauchigen Wald.
© EPA

Fast im gesamten Land gilt wegen der hohen Temperaturen die maximale oder eine sehr hohe Brandgefahr. Einzig an den Küsten ist das Risiko nach Angaben des Wetterdienstes etwas geringer.

Auch interessant

Jetzt droht uns ein "Godzilla-El-Niño"

Hitze-Hammer: So heiß wird es jetzt wirklich

Linz bereitet sich auf nächste Hitzewelle vor

Vor knapp einem Monat hatte ein Waldbrand im Zentrum des Landes bereits rund 13.000 Hektar zerstört. In den vergangenen Wochen war Portugal anders als Frankreich und Spanien aber weitgehend verschont geblieben, Lissabon schickte Unterstützung in beide Länder.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt droht uns ein "Godzilla-El-Niño"

Vermittler: Trump plant US-Bodenoffensive im Iran

Touristen stehen zum Dolomiten-Wandern an

Neuer Umfrage-Schock für Donald Trump

Waldbrand-Horror: Es könnte noch bis November brennen

Aufregung um 10-Euro-Espresso im Italien-Urlaub

Jetzt brennt auch noch Portugal

Bei Waldbrand: Feuersturm zieht über Frankreich

2-Meter-Raubfisch breitet sich im Gardasee aus

Lockere Sitze: Neuer Alarm um Boeing-Flieger