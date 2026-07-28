Hitze-Hammer: So heiß wird es jetzt wirklich

Die neue Hitzewelle startet und wird zumindest eine Woche lang bleiben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich steht vor einer neuen Hitzewelle, die bereits ab Dienstag Fahrt aufnimmt und bis in die kommende Woche anhalten dürfte. Besonders im Osten des Landes werden Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet.

Schon am Dienstag dominiert im Großteil Österreichs strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 25 bis 32 Grad, nur vereinzelt ziehen im Osten und Süden einige Quellwolken durch.

Am Mittwoch legt die Hitze noch einmal deutlich zu. Bei Höchstwerten zwischen 27 und 35 Grad wird es vor allem am Nachmittag zunehmend schwül. Während im Osten meist wolkenloses Badewetter herrscht, bilden sich über den Alpen und im Süden einzelne Regenschauer und Gewitter.

Bis zu 39 Grad

Am Donnerstag wird es noch heißer. Bereits am Vormittag erreichen manche Regionen die 30-Grad-Marke, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 31 bis 38 Grad. Besonders im Osten droht extreme Hitze, begleitet von nahezu ungetrübtem Sonnenschein. Erst später können sich lokal kräftige Wärmegewitter entwickeln.

Auch am Freitag bleibt die Lage angespannt: Erneut sind 31 bis 38 Grad möglich, im Wiener Becken sogar bis zu 39 Grad. Am Wochenende setzt sich die Hitzewelle mit Höchstwerten zwischen 29 und 38 Grad fort. Zwar entstehen vor allem in den Nachmittagsstunden immer wieder Quellwolken sowie einzelne teils kräftige Gewitter, an der großen Hitze ändert das jedoch kaum etwas.

Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Nach der aktuellen Prognose hält die Hitzewelle auch in der kommenden Woche an – mit regional weiterhin extrem hohen Temperaturen