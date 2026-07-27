Ansturm droht
3,6 Millionen Österreicher müssen Führerschein wechseln
Eine wichtige Frist rückt für Millionen Autofahrer in Österreich immer näher. Bis spätestens Anfang 2033 müssen alle alten Papier-Führerscheine gegen Dokumente im Scheckkartenformat ausgetauscht werden. Nun hat das Verkehrsministerium angekündigt, dass es die Bürger rechtzeitig umfassend informieren will.
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Laut dem Ministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sollen sich in Österreich noch rund 3,6 Millionen Papier-Führerscheine im Umlauf befinden. Die Umtauschpflicht geht auf einen EU-Beschluss aus dem Jahr 2006 zurück. Dieser betrifft alle Führerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden.
Österreich wartet bis zur Frist
In Deutschland erfolgt der Umtausch seit Jahren über einen gesetzlich geregelten Stufenplan. In Österreich gibt es derzeit keinen vergleichbaren Plan. Aktuell sei kein derartiges Modell vorgesehen, wie das Ministerium erneut bestätigt.
Das Verkehrsressort argumentiert, dass ein Stufenplan nur dazu führen würde, dass die von der EU vorgesehne Gültigkeitsdauer von 20 Jahren für vor 2013 ausgestellte Führerscheine durch nationale Regelungen verkürzt würde. Aus diesem Grund möchte man laut den "Salzburger Nachrichten" rechtzeitig und intensiv die Bevölkerung über den Ablauf informieren, um eine Überlastung der Behörden kurz vor dem Fristende zu vermeiden. Zusätzlich hebt das Ministerium hervor, dass die Führerscheinbesitzer sich selbst rechtzeitig um den Wechsel kümmern müssen.
Genau Zahl unbekannt
Nach Angaben des Ministeriums ist die genaue Anzahl der noch gültigen Papier-Führerscheine unbekannt. Die Registrierung erfolgte damals nicht zentral. Zudem ging man davon aus, dass die Zahl in den nächsten Jahren verringert wird. Manche Lenkberechtigungen können aus Altersgründen nicht mehr umgeschrieben werden.
Der ÖAMTC kritisiert das Ministerium. Der Automobilklub spricht von einem "typisch österreichischen Abwarten". Aktuell kostet der Wechsel eines alten Papier-Führerscheins 73 Euro.
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