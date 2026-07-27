100 Jahre Strandbad Baden: Torte und Geschichtssprung

Das Strandbad Baden feierte am 24. Juli seinen 100. Geburtstag – und das mit einem Programm, das sich sehen lassen konnte!

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Die ersten 100 Gäste wurden von Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli und Vizebürgermeister Jowi Trenner mit Geburtstagstorte überrascht. Danach ging's rund: Boccia-Turnier, Beachvolleyball-Workshop und personalisierte Strandtücher sorgten für Stimmung.

Wettpaddeln. Auch die Stadt- und Gemeinderäte legten sich ins Zeug: Beim Schwimmtier-Wettpaddeln sicherten sich Dr. Ulrike Scholda und Gemeinderat Christian Dusek den „Goldenen Schwimmreifen".

Festakt. Am Nachmittag würdigte ein Festakt gleich zwei Jubiläen: 100 Jahre Strandbad und fünf Jahre UNESCO-Welterbe. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Landesrat Anton Kasser und ÖBB-Chef Andreas Matthä, gaben sich die Ehre. Ex-Spitzenschwimmerin Mirna Jukic moderierte charmant durchs Programm.

Charity. Ein echter Gänsehautmoment: Beim 24-Stunden-Charity-Schwimmen legten 222 Teilnehmer gemeinsam 1.355 Kilometer zurück – trotz Blitz und Donner in der Nacht davor. Die Spendensumme: stolze 11.500 Euro für den KIWANIS Club Baden.

Zeitsprung. Für Gänsehaut sorgte auch Christian Sauberer: Im Frack wiederholte er auf dem Sprungturm den historischen Eröffnungssprung seines Großvaters von 1926.

Nachtschwimmen. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Bad in eine stimmungsvolle Kulisse für Nachtschwimmen und Beachparty – ein würdiger Ausklang.

Fazit: 100 Jahre, ein Tag voller Emotionen – das Strandbad Baden bewies einmal mehr, warum es die Herzen der Badener seit Generationen erobert.