Störche, Sterne, Kräuterduft: Der August im NP Thayatal

Der Nationalpark Thayatal packt den August wieder voll mit spannenden Abenteuern für Groß und Klein – von morgendlichen Vogelbeobachtungen bis zu nächtlichen Streifzügen unter Sternenhimmel.

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Den Auftakt macht „Schwarzstorch im Morgengrauen" am Sonntag, 2. August: Um 6 Uhr geht's ab dem Parkplatz der Ruine Kaja auf eine vierstündige Wanderung über die neue Aussichtswarte und den Granitzsteig hinab zum Thayaufer. Mit etwas Glück zeigen sich dort Biber, Schwarzstörche und Fischotter.

Von Morgengrauen bis Mitternacht: Thayatal lockt mit Naturprogramm

Am Samstag, 8. August, wird's romantisch: Ab 21 Uhr entführt ein Nationalpark-Ranger auf der Aussichtswarte Umlaufblick in die Welt der Sternbilder, Planeten und des Perseiden-Meteorschauers – auch als „Tränen des Laurentius" bekannt. Treffpunkt ist beim Parkplatz der Ruine Kaja.

Fledermäuse, Wildkatzen, Sternschnuppen: Sommerhighlights im Thayatal

Ein Fest für die Sinne gibt's am Samstag, 15. August: Ab 8.30 Uhr dreht sich rund ums Nationalparkhaus alles um Kräuter – mit Festmesse samt Segnung, Geschichten der „Kräuterhexe" Helga Donnerbauer und einem gemütlichen Kräutermarkt.

Für die Kleinen

Am Samstag, 22. August, wird's wild: Ab 19 Uhr begeben sich Kinder auf Wildkatzen-Spurensuche, spüren versteckte Mäuse auf und knipsen Fotofallenbilder am Lockstock. Wer's lieber gemütlich mag, schließt sich ab 20 Uhr der Nachtwächterwanderung durch Österreichs kleinste Stadt an – Treffpunkt beim Parkplatz der Burg Hardegg, Anmeldung unter 0664/73809369 oder nachtwaechter.hardegg@gmail.com.

Fledermausflattern

Den Abschluss macht „Ein Abend unter Fledermäusen" am Samstag, 29. August: Ab 19 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg erkunden zwei Nationalpark-Rangerinnen mit Taschenlampe und Ultraschalldetektor die geheimnisvolle Welt der Fledermäuse, inklusive Bastelspaß für die Kids.

Fazit: Ob Sternschnuppen, Kräuterduft oder Fledermausflügel – der Thayatal-August hält für jeden Naturfreund das passende Abenteuer bereit.