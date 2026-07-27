Apple setzt nun radikalen iPhone-Plan um

Wie Insider berichten, soll Apple derzeit an einer gigantischen Änderung arbeiten. Dabei könnten Millionen von Kunden betroffen sein.

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Apple führt in Kürze eine große Änderung für ihre Kunden ein. Laut dem gut informierten "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman plant der Tech-Riese in den kommenden Tagen in den USA ein komplett neues Programm zu präsentieren.

Bei "Apple Upgrade" sollen Kunden nicht mehr ihre iPhones, iPads, Macs oder Apple Watch kaufen, sondern über ein Leasing-ähnliches Modell erhalten. Das Prinzip ähnelt dem Auto-Leasing. Kunden bekommen gegen eine monatliche Gebühr ein Gerät.

Einstieg vereinfachen

Nach Ablauf der Vertragsdauer kann das Gerät zurückgegeben, übernommen oder gegen ein neueres Modell umgetauscht werden. Wie "Bloomberg" berichtet, können Kunden auch einen vorzeitigen Wechsel durchführen. Jedoch würde dabei eine neue Vertragslaufzeit beginnen. Für iPhones und Apple Watch sind demnach 24 Monate vorgesehen, für Macs und iPads 36 Monate. Apple selbst hat sich bisher zu dem Programm nicht geäußert.

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Der Hintergedanke: Der Einstieg in den Apple-Kosmos soll vereinfacht und attraktiver werden. Zusätzlich sollen die Kosten gesenkt werden. Als Partner dient der schwedische Zahlungsdienst Klarna. Bevor der Vertrag abgeschlossen wird, muss nur eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden. Dabei soll der Kreditscore vom Kunden nicht beeinträchtigt werden.

Andere Programme fallen weg

Durch die Einführung des neuen Programms könnten einige andere Angebote wegfallen. Wie "Bloomberg" angibt, will Apple das aktuelle iPhone-Upgrade-Programm sowie die bisherigen Finanzierungsmodelle für Neukunden damit schrittweise ersetzen.

Im Vergleich zum iPhone-Upgrade-Programm soll bei "Apple Upgrade" kein AppleCare+ enthalten sein. Zusätzlich werden einige Einstiegsgeräte von iPads, Apple Watchs, iPhone und Mac nicht Teil des neuen Programms sein.

Auf die Berichte hat Apple bisher nicht reagiert. Aber wenn die Informationen stimmen, könnte das "Apple Upgrade" eine der größten Änderungen von Apples Verkaufsstrategie seit Jahren werden. Damit wären Kunden einen Schritt näher, ihre Geräte nicht zu besitzen, sondern wie ein Auto oder ein Streaming-Abo dauerhaft nur gegen eine Gebühr zu leihen.