Facebook bekommt Abzeichen für echte Profile

Meta führt mit Facebook Verified ein Abzeichen ein. Damit sollen Nutzer erkennen, ob sich hinter dem Profil ein echter Mensch handelt. Die Funktion wird nun schrittweise veröffentlicht.

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Meta hat eine neue Funktion veröffentlicht. Mit Facebook Verified kommt ein kostenloses Abzeichen, das Konten von echten Menschen kennzeichnet. Das Abzeichen erhalten Nutzer, wenn sie einen verifizierungsbasierten Prozess mit einem Selfie durchlaufen. Dafür müssen Nutzer ein Selfie-Video von sich aufnehmen. Meta gleicht die Aufnahme mit den vorhandenen Profilbildern ab, um eine Übereinstimmung zu bestätigen, so "Chip.de". Der Prozess soll innerhalb weniger Minuten abgeschlossen sein.

Das Abzeichen wird zunächst im Facebook Marketplace, in Dating, Gruppen und auf dem Profil angezeigt. In der Zukunft soll es auch in Feed-Beiträgen erkennbar sein. Das Abzeichen bedeutet aber nicht, dass Nutzer "unterstützt oder deren Vertrauenswürdigkeit garantiert". Es befindet sich hinter dem Konto nur eine echte Person.

Einführung schrittweise

Facebook Verified können alle Nutzer ab 18 Jahren verwenden. Sie müssen im Einklang mit den Community-Standards der Plattform sein. Damit will das Unternehmen jene Personen ausschließen, die Betrug, Scams, täuschende Praktiken und Anzeichen von "unechtem Verhalten" aufweisen. Die Funktion steht nicht für Seiten oder ProMode-Nutzer zur Verfügung.

Die Einführung findet schrittweise statt. Es beginnt in nicht näher benannten "ausgewählten Märkten" und wird anschließend weltweit ausgerollt.