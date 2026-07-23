Neues iPhone-Update legt Handys mehrere Tage lahm

Das neue iOS-Update sorgt bei iPhone-Nutzer für viel Aufregung. Apple lässt den Such-Index für Spotlight komplett neu aufbauen, wodurch das Handy noch im Hintergrund weiterarbeitet. Dabei wird das Gerät wärmer und entlädt sich schneller.

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Auf der WWDC 2026 präsentierte Apple die Verbesserungen für iOS 27. Im Mittelpunkt stand Spotlight. Damit werden Dateien, Websites, App-Inhalte, Nachrichten und Mails durchsucht. Laut dem Tech-Giganten sei die "technische Basis der Suche" komplett neu entwickelt worden.

Das iPhone erstellt bei iOS 27 einen neuen Such-Index mit Inhalten und Speicherorten. Nach der Installation taucht der Hinweis "Indexing in Progress" auf. In dieser Zeit bleibt das iPhone nutzbar, wird aber langsamer reagieren und erhitzt sich.

Mehrere Wochen statt einige Stunden

Gewöhnlich dauert der Prozess einige Stunden bis wenige Tage. Jedoch berichten nun einige Beta-Nutzer, dass bei ihnen die Indizierung sogar nach Wochen nicht abgeschlossen sei. Der Fortschritt bleibt bei manchen bei 94 oder 95 Prozent einfach stehen.

Wie "Tech Between the Lines" berichtet, hängen die Dauer und Belastung von Datenmenge, Mail-Konten und Geräteleistung ab. Wer viele Fotos, lange Chats und große Mail-Archive besitzt, bei dem dauert die Indizierung länger.

Akkustand entscheidet über Dauer

Bei einem unvollständigen Index liefert Spotlight unvollständige Suchergebnisse ab. Es können etwa bekannte Begriffe in den Einstellungen fehlen. Apple erklärt: "Längere Ladevorgänge helfen dabei, die Indizierung zu beschleunigen." Bei niedrigem Akkustand wird der Vorgang vom iPhone gebremst oder pausiert.

Für die Indizierung ist am besten, dass das Gerät lädt, mit dem WLAN verbunden ist und nicht genutzt wird. iOS 26.6 soll außerdem vorbereiten: Das Update "optimiert den Spotlight-Index, um auf iOS 27 vorzubereiten".