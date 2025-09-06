Mann schießt auf Landwirt und 5-jährigen Sohn – neue Details bekannt

Ein 59-Jähriger eröffnete am Donnerstagabend das Feuer auf einen Landwirt und dessen fünfjährigen Sohn in Rainbach im Mühlkreis. Der Täter war laut "ORF Oberösterreich" bereits vor drei Jahren durch bedrohliche Aktionen aufgefallen.

"Mein Nachbar hat geschrien: 'Halt! Stopp! Privatgrund!' Ich habe geantwortet, dass wir auf der Straße, also auf öffentlichem Grund sind. Danach hat er das Feuer eröffnet", schilderte Landwirt Peter L. dem "ORF Oberösterreich". Er spazierte mit seinem Sohn nahe seinem Haus, als der Vorfall geschah. Beide konnten unverletzt flüchten und alarmierten die Polizei. Zwei Tage nach dem Ereignis kehrt für L. langsam Normalität ein.

Der Schütze hatte bereits vor drei Jahren die Zufahrtsstraße mit Hindernissen blockiert und "an einer Kreuzung legte er sogar einen Balken mit herausstehenden Nägeln ab", sagt L.. Nach einem Schusswechsel mit der Cobra-Einheit liegt der 59-jährige Schütze nun schwer verletzt im Krankenhaus. Im Ort selbst kannten nur wenige den Mann, der dort lediglich einen Nebenwohnsitz hatte.

Gegen den Schützen wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung ermittelt, eine Einvernahme steht noch aus.