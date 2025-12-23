Alles zu oe24VIP
Rembrandtstraße
© Stadt Wien/Mobilitätsagentur

Fertig gestellt

Neuer 500-Meter langer Radweg zwischen Donaukanal und Augarten

23.12.25, 14:05
Teilen

Die rund 500 m lange Rembrandtstraße verbindet die Obere Augartenstraße mit der Oberen Donaustraße und liegt damit zwischen zwei wichtigen Naherholungsgebieten: dem Augarten und dem Donaukanal.  

Die Wiener Radwegoffensive gehr weiter: Nach der kürzlichen Eröffnung der 2,5 km langen Top-Fahrradverbindung Seeböckgasse/Geblergasse, der 1,5 km langen Radverbindung Rinnböckstraße-Rennweg, der rund 1 km langen Fahrradstraße Auhofstraße, der 1,2 km langen TOP-Radverbindung vom Gürtel über die Alserbachstraße bis zur Friedensbrücke und der 900 m langen neuen Radverbindung in der Alszeile in Hernals ist kürzlich auch im 2. Bezirk ein wichtiges Projekt fertig geworden: der neue 500 m lange Zwei-Richtungsradweg zwischen Augarten und Donaukanal.

Rembrandtstraße
© Mobilitätsagentur/Paul Proll

Der neue Radweg ist nach der Umsetzung des Mega-Radhighways in der Praterstraße und Lassallestraße sowie neuer Radwege in der Nordbahnstraße, Taborstraße und Kleinen Sperlgasse ein weiteres attraktives Angebot in der Leopoldstadt: Auf rund 500 m wurde der schmale Zwei-Richtungs-Radweg in der Rembrandtstraße zwischen Obere Augartenstraße und Obere Donaustraße verbreitert, sodass Radfahrende künftig sicherer und komfortabler zwischen der Inneren Stadt und dem Augarten unterwegs sind. Im Frühjahr geht es dann weiter mit der Begrünung entlang der Route. In Bälde sollen auch 13 neue Bäume folgen. 

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ).

© Stadt Wien Astrid Knie

"Ich freue mich sehr, dass das Projekt nun abgeschlossen werden konnte. Neben dem Ausbau der Radinfrastruktur beinhaltete das Projekt auch eine entschlossene Begrünungsoffensive in der Rembrandtstraße und den Nebengassen, wodurch das dortige Klima zukünftig verbessert wird. Durch die übersichtlichere und geordnetere Oberflächenstruktur wurde außerdem die Lebensqualität der dortigen Bewohnerinnen und Bewohner nachhaltig optimiert", erklärt Leopoldstadts Bezirksvorsteher Alexander Nikolai

