Die besten Weihnachtsrezepte aus dem Airfryer

Weihnachtsmarkt-Feeling ohne rauszugehen? Ihr Airfryer macht’s möglich! Von Mini-Bratäpfeln über Champignons wie vom Weihnachtsmarkt bis hin zu Raclette-Brot und Lava Cake: Hier kommen vier schnelle, einfache und unglaublich leckere Rezepte für adventliche Genussmomente.

Der Airfryer ist längst mehr als ein Gerät für Pommes. Besonders jetzt in der Adventszeit wird er zur kleinen Weihnachtswerkstatt - ganz ohne großen Aufwand, lange Wartezeiten oder fettige Küche. Egal ob süß, herzhaft oder richtig schön festlich: Diese vier Rezepte bringen Weihnachtsmarkt-Vibes direkt zu Ihnen nach Hause.

1. Mini-Bratäpfel aus dem Airfryer

Bratäpfel gehören zum Advent wie Lichterketten und Zimtduft. Die kleine Version aus der Heißluftfritteuse ist schnell gemacht und perfekt für gemütliche Abende.

© Getty Images

Zutaten:

5 kleine Äpfel

50 g gehackte Mandeln

50 g Rosinen

3 TL Aprikosenkonfitüre

Etwas Zimt

Vanilleeis zum Servieren

Zubereitung:

Äpfel vorsichtig entkernen, aber nicht komplett durchstechen. Mandeln, Rosinen, Konfitüre und Zimt in einer Schüssel mischen. Die Mischung in die Äpfel füllen. Airfryer auf 180 °C vorheizen. Äpfel 20-25 Minuten garen, bis sie weich und leicht karamellisiert sind. Etwas abkühlen lassen - dann warm mit Vanilleeis genießen.

2. Champignons wie vom Christkindlmarkt

Diese cremigen Knoblauch-Champignons sind ein echter Klassiker - und aus dem Airfryer überraschend unkompliziert und deutlich fettärmer.

© Getty Images

Zutaten für die Pilze:

400 g braune Champignons

2 EL Butter oder Öl

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

1 EL Petersilie (gehackt)

1 TL Paprikapulver

Salz, Pfeffer

Zutaten für die Knoblauchsoße:

200 g griechischer Joghurt

1/2 TL Salz

1 Knoblauchzehe (gepresst)

2 EL fein gehackter Knoblauch

Zubereitung:

Champignons putzen, Zwiebel in Scheiben schneiden, Petersilie hacken. Öl, Salz, Pfeffer, Paprika und Knoblauch zu einer Marinade mischen und unter die Pilze heben. Alles in eine Airfryer-geeignete Schale geben (z. B. aus Backpapier). Bei 160 °C ca. 15 Minuten garen. In der Zwischenzeit Joghurt, Salz und Knoblauch für die Soße verrühren. Pilze heiß servieren - am besten mit der cremigen Knoblauchsoße.

3. Raclette-Brot

Keine Lust, das ganze Raclette-Gerät rauszukramen? Dieses Raclette-Brot ist die express-Version, die überraschend süchtig macht.

© Getty Images

Zutaten:

2 Scheiben Brot

4 Scheiben Raclettekäse

2 Gewürzgurken

5 Silberzwiebeln

1 Tomate

1/2 rote Zwiebel

Kräuter nach Wunsch

Zubereitung:

Brot mit Raclettekäse belegen. 6 Minuten bei 180 °C im Airfryer backen, bis der Käse blubbert und bräunt. Mit Gürkchen, Silberzwiebeln, Tomatenwürfeln, roten Zwiebeln und Kräutern toppen.

4. Der Airfryer Lava Cake

© Getty Images

Zutaten (für 4 kleine Förmchen):

100 g Zartbitterschokolade

100 g Butter

2 Eier + 2 Eigelb (zimmerwarm)

1 Prise Salz

100 g Zucker

80 g Mehl

1 EL Backkakao

Für die Förmchen: Butter + Backkakao

Zubereitung:

Schokolade & Butter über dem Wasserbad schmelzen. Förmchen einfetten und mit Kakao ausstäuben. Eier, Eigelbe, Zucker und Salz cremig rühren. Schoko-Butter-Masse etwas abkühlen lassen, dann einrühren. Mehl und Kakao sieben und unterheben. Teig in die Förmchen füllen (zu 2/3). 10 Minuten bei 160 °C im Airfryer backen. Kurz abkühlen lassen, dann stürzen oder direkt aus dem Förmchen essen.

Tipp: Jeder Airfryer ist anders - beim ersten Mal am besten NUR ein Testküchlein backen.

Ob süß, deftig oder richtig festlich, mit dem Airfryer zaubern Sie im Handumdrehen kleine Weihnachts-Highlights auf den Tisch.