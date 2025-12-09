Alles zu oe24VIP
Mailänder Kekse: Der fruchtige Weihnachtsgenuss
© Getty Images

Weihnachtsfreude

Mailänder Kekse: Der fruchtige Weihnachtsgenuss

09.12.25, 13:05
Mit diesen himmlischen Mailänder Keksen wird Weihnachten zuckersüß! Ob als Geschenk für die Liebsten oder zum Naschen unterm Christbaum: Diese Kekse sind ein absoluter Hingucker und ein echtes Highlight auf jedem Festtisch. 

Mailänder

Mailänder Kekse: Der fruchtige Weihnachtsgenuss
© Demel & Gerstner

Zutaten: Für 110 Stück

  • 400 g glattes Mehl
  • 400 g Butter
  • 160 g Staubzucker
  • 150 g braune Mandeln (gerieben)
  • 20 g Kakao
  • 1 Ei (M)
  • 300 g Ribiselmarmelade (passiert)
  • Für die Spritzglasur
  • 2 Eiklar (M)
  • 150 g Staubzucker
  • 120 g Ribiselmarmelade (passiert)

Zubereitung:

  1. Für den Teig: Butter, Staubzucker, Ei, Mandeln und etwas Mehl in einer Küchenmaschine vermengen. restliches Mehl nach und nach dazugeben und zu einem glatten teig verkneten. teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.
  2. Für die Spritzglasur: Eiklar und Staubzucker gut schaumig aufschlagen.
  3. Mürbteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche circa 3 mm dick ausrollen, 4 cm große, runde Kekse ausstechen. auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit Heißluft bei 160 °c ca. 10 Minuten goldbraun backen.
  4. Jeweils zwei Kekse mit Ribiselmarmelade aufeinandersetzen. Die Spritzglasur in einen, mit einer feinen Lochtülle bestückten Dressiersack füllen und spiralförmig auf die Kekse aufdressieren und trocknen lassen. Die Zwischenräume mit passierter Ribiselmarmelade auffüllen.  

Tipp: Demels Ribiselmarmelade eignet sich wunderbar für Mailänder. Ein naturreiner Fruchtaufstrich aus köstlichen Ribiseln mit einer leicht säuerlichen Note mit 70% Fruchtanteil, verpackt im Demel-Holzkisterl.

