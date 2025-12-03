Alles zu oe24VIP
Keksgenuss: Das Rezept für Nussrollen mit Zitronenglasur
© Getty Images

Unwiderstehlich

Keksgenuss: Das Rezept für Nussrollen mit Zitronenglasur

03.12.25, 13:04
Bereit für den ultimativen Keksgenuss? Diese Nussrollen sind die perfekte Mischung aus knackig, saftig und absolut unwiderstehlich! Schnell gemacht, mega lecker und ein echter Hingucker auf dem Weihnachtsteller.

Nussrollen

Keksgenuss: Das Rezept für Nussrollen mit Zitronenglasur
© Demel & Gerstner

Zutaten für 100 Stück:

  • 750 g geriebene Walnüsse
  • 400 g Staubzucker
  • 100 ml Stärkesirup
  • 125 ml Rum (38 Vol.-%)

Für die Zitronenglasur:

  • 350 g Staubzucker
  • 55 ml frisch gepresster Zitronensaft (Saft einer großen Zitrone)
  • 100 Stk. geviertelte Walnüsse

Zubereitung:

  1. Für die Nussmasse Walnüsse mit Staubzucker vermengen und mit Stärkesirup und Rum verkneten.
  2. Die Masse auf einer mit Staubzucker bestreuten Arbeitsfläche circa 1,2 cm dick ausrollen und 3,5 cm große, runde Kekse ausstechen.
  3. Für die Glasur Staubzucker mit Zitronensaft gut verrühren. In einen Dressiersack füllen und auf die Kekse rund aufdressieren, sodass ein schöner großer Punkt entsteht. Nussrolle mit einer geviertelten Walnuss belegen und trocknen lassen.

TIPP: Für einen besonders feinen Geschmack und eine saftige Konsistenz ist es ratsam, die Walnüsse selbst zu reiben. Achten Sie beim Einkauf von Nüssen auf die Qualität (Optik, Frische)!

