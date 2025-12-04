Netflix-Star Criscilla Anderson ist tot! Sie wurde nur 45 & verkündete Tod selbst auf Insta

Anderson sprach 2018 zum ersten Mal über ihre Diagnose.

Sie hat lange gekämpft: Criscilla Anderson, Star aus „Country Ever After“, ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Criscilla starb an Darmkrebs – eine Diagnose, über die sie seit 2018 öffentlich gesprochen hatte –, wie ihre Fotografin Lindsay in einem emotionalen Instagram -Post bekannt gab. Sie teilte die letzte Botschaft Andersons: . „Wenn ihr dies lest, bin ich endlich in die Arme Jesu geschlüpft – friedlich und umgeben von Liebe“, so Criscilla in einer Erklärung, die auf ihren Social-Media-Konten veröffentlicht wurden.

Vier Kinder

„Bitte bleibt nicht in der Dunkelheit dieses Augenblicks. Ich habe hart gekämpft und tief geliebt. Ich bin nicht weg ... Ich bin zu Hause.“ Sie hinterlässt drei Kinder, die sie mit ihrem Ex-Mann, dem Country-Star Coffey Anderson, hatte, sowie ihre Stieftochter. Das ehemalige Paar heiratete 2009 und Coffey reichte 2022 die Scheidung ein.