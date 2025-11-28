"Stranger Things"-Staffelstart legt Streamingdienst Netflix lahm

Der Start der neuen und letzten „Stranger Things“-Staffel hat Netflix überlastet: Nutzer klagten über Ausfälle, während der Dienst kurz nach Release der Serie teilweise nicht erreichbar war.

Kurz nach Veröffentlichung der neuen Folgen von "Stranger Things" war Netflix für viele Nutzer nicht mehr erreichbar. Tausende Fans warteten vergeblich darauf, die ersten Episoden der letzten Staffel zu streamen und machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. Das Branchenmedium "The Hollywood Reporter" berichtet von zahlreichen Beschwerden auf X. Ein Nutzer schrieb: "Netflix, bitte behebt das Problem endlich – ich warte seit drei Jahren!", während ein anderer kommentierte: "Oh mein Gott, Netflix, kümmert euch darum, ich will endlich die neuen Folgen sehen." Laut der Quelle hatte Netflix versucht, sich vorzubereiten: Ross Duffer erklärte in einer Instagram-Story, dass die Bandbreite um 30 Prozent erhöht worden sei.

© Netflix

Tausende Meldungen über Störungen

Wie "The Independent" berichtet, verzeichnete der Ausfall-Tracker Downdetector in den USA mehr als 14.000 Störungsmeldungen. Netflix erklärte, dass einige Nutzer beim Streaming auf Fernsehgeräten Probleme hatten, der Dienst aber innerhalb von fünf Minuten wieder vollständig funktionierte.

© Netflix

Netflix hat bereits mehrere Server-Ausfälle erlebt. Bei großen Live-Events wie dem Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul oder der Live-Reunion von "Love is Blind" im Jahr 2024 kam es ebenfalls zu Störungen. Auch im Zusammenhang mit "Stranger Things" hatte es schon 2022 einen temporären Ausfall gegeben, als die letzten beiden Folgen der vierten Staffel erschienen.

© Netflix

Teil 1 der fünften Staffel ist derzeit verfügbar. Der zweite Teil erscheint am 25. Dezember, das Serienfinale folgt am 31. Dezember.