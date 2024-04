Giganten-Duell um das Halbfinale

Manchester City bittet Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Schon das 1. Duell endete mit einem Tor-Festival.

Es ist das vorgezogene Königsfinale: Am Mittwoch empfängt Triple-Champion Manchester City den Champions-League-Rekordsieger (Mittwoch ab 21 Uhr im sport24-Liveticker) Real Madrid im ausverkauften Etihad Stadium zum finalen Stelldichein. Beim ersten Aufeinandertreffen gab es keinen Sieger, dafür mit sechs Toren ein Offensiv-Feuerwerk der Extraklasse. Beide Mannschaften gehen gestärkt in die Partie. City eroberte Platz eins in der Premier League und ist auch dort auf dem Weg zur Titelverteidigung. Real machte mit einem 1:0 auf Mallorca den nächsten Schritt zum spanischen Meistertitel.

Real kämpft gegen Etihad-Fluch

Das Rezept der Madrilenen gegen das Starensemble von Pep Guardiola dürfte wieder in schnellen Gegenstößen über die Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo liegen. Die Erinnerung an das Etihad Stadium ist aus Sicht der „Blancos“ keine gute: Im Vorjahr entschied City das Halbfinal-Duell zu Hause mit 4:0 für sich, ein Leidtragender war auch der nun verletzt fehlende David Alaba. In fünf Partien in der Heimstätte der Skyblues haben die Königlichen bei zuletzt drei Niederlagen (2020, 2022, 2023) noch kein einziges Mal gewonnen. Trainer Carlo Ancelotti strich die Leistung im Hinspiel hervor. „Wenn wir die wiederholen, können wir es schaffen“, hielt der Italiener fest. Mittelfeldmann Federico Valverde fordert: „Wir müssen jetzt erfüllt sein vom Gedanken an eine Revanche.“

Triple? Guardiola spricht von einem Privileg

City wird sich vor solchen Ansagen nur bedingt beeindruckt zeigen. Ein „Triple“ wie 2023 ist noch immer möglich. Guardiola sprach von einem „Privileg“, um diese Trophäen erneut spielen zu können. Dass der Druck weniger auf City lasten würde, verneinte der Spanier. „Ich hoffe nicht. Wir brauchen diesen Druck, dieses Spiel nicht verlieren zu dürfen.“