Bayern-Star Kane ist Arsenal-Spezialist

Am Mittwoch wollen die Münchner gegen Arsenal den Aufstieg in das Champions League-Halbfinale fixieren.

Erstmals seit zwölf Jahren wird die deutsche Meisterschale nicht am Balkon des Rathauses über dem Marienplatz in München gestemmt. Aber vielleicht die Replik des Champions-League-Pokals? Das ist der letzte Strohhalm für die krisengebeutelten Bayern. Während Sensationsmeister Leverkusen noch vom Triple träumt, könnte Arsenal den deutschen Rekordmeister endgültig in die „Titellosigkeit“ stürzen. Das Viertelfinal-Rückspiel (Mittwoch ab 21 Uhr im sport24-Liveticker) ist für Trainer Thomas Tuchel das berühmte „All-in-Spiel“.

Kane: "Haben große Möglichkeit"

Sein Torjäger Harry Kane übt sich in Zuversicht: „Wir haben eine große Möglichkeit vor heimischer Kulisse und wollen die Saison am Leben erhalten“, sagte der 30-Jährige in der Allianz Arena. Kane traf beim 2:2 im Hinspiel per Elfer und ist DER Arsenal-Spezialist. Der einstige Tottenham-Superstar, der als Achtjähriger eine Saison in der Arsenal-Akademie verbracht hatte, ist der Rekordtorschütze bei Derbys im Norden Londons. In 19 Pflichtspielen gegen die „Gunners“ hatte Kane 14 Tore für Tottenham erzielt. 32 Mal traf Kane in der Bundesliga, in der er die 41-Tore-Rekordsaison von Robert Lewandowski jagt. In der Champions League führt er mit 7 Toren vor Antoine Griezmann, Erling Haaland und Kylian Mbappé.

Tuchel: "Alles auf den Tisch legen"

Tuchel kann auch auf die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer (Adduktoren) und Leroy Sané (Schambein) bauen. „Manu kann spielen, Leroy kann spielen und muss auf die Zähne beißen “, sagte er bei der Abschlusspressekonferenz. Serge Gnabry und Kingsley Coman fallen als offensive Alternativen aus. Tuchel verriet nicht, wie er links gegen den pfeilschnellen Bukayo Saka plant, aber: „Der Gewinner geht durch, der Verlierer geht raus. Wir sind bereit, alles auf den Tisch zu legen.“