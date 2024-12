Barcelona schlägt Dortmund 3:2 – Trauner trifft bei Feyenoord-Sieg

Ein spannender Champions-League-Abend: Barcelona setzte sich knapp gegen Dortmund durch, während Feyenoord mit einem 4:2-Sieg über Sparta Prag überzeugte. Auch Arsenal und Atletico feierten Erfolge.

Borussia Dortmund musste sich im Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 2:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffneten Serhou Guirassy und Ferran Torres jeweils mit Doppelpacks die Trefferjagd. In einer umkämpften Partie war es Torres, der in der 85. Minute das entscheidende Tor für Barcelona erzielte. Damit sicherten sich die Katalanen den Status als erster Verfolger von Liverpool in der Gruppenphase.

Trauner mit Debüt-Treffer

Einen Erfolg feierte Feyenoord Rotterdam mit einem 4:2-Heimsieg gegen Sparta Prag. Besonders beeindruckend: Innenverteidiger Gernot Trauner erzielte in der achten Minute per Kopf sein erstes Tor in der Champions League. Der erfahrene Spieler eröffnete damit den Torreigen für Feyenoord und trug maßgeblich zum Sieg bei. Für Trauner war es nach über 100 Pflichtspielen für den niederländischen Klub ein besonderer Moment.

Dramatik in der Gruppenphase

Marcel Sabitzer, der für Dortmund auflief, verpasste in der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit, sein Team in Führung zu bringen. Dennoch konnte der BVB zeitweise ausgleichen, bevor Ferran Torres für Barcelona alles klar machte. Arsenal und Atletico Madrid blieben hingegen in ihren Heimspielen souverän: Die Londoner siegten 3:0 gegen Monaco, während Griezmann mit zwei Toren Atleticos 3:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava sicherte.

Juve stürzt ManCity in Krise

Auch Juventus zeigte Stärke mit einem 2:0 gegen Manchester City, während Bologna und Benfica sich in einem torlosen Remis trennten. Weitere klare Siege erzielten der VfB Stuttgart und der AC Milan, die jeweils drei Punkte einfahren konnten.