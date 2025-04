Real-Beben: Carlo Ancelotti (65) wird neuer Teamchef von Brasilien

Star-Coach soll die Selecao bei der Fußball-WM 2026 betreuen.

Er ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Champions League: Fünfmal gewann Carlo Ancelotti den wichtigsten Klub-Bewerb der Welt. Zuletzt 2024 mit Real Madrid durch einen 2:0-Sieg im Finale gegen Borussia Dortmund. Doch das ist seit Mittwochabend alles Schnee von gestern. Grund: Real schied gegen Arsenal mit einem Gesamtscore von 1:5 im CL-Viertelfinale aus.

Ancelotti: "Es kann morgen sein"

Und nun ist auch die Zeit von Ancelotti bei den Königlichen vorbei. Das vermeldet das gut informierte spanische Portal "Chiringuito TV". Mehr noch: Der TV-Sender weiß, dass der Italiener nach dem verlorenen Spiel gegen Arsenal mit dem brasilianischen Fußballverband verhandelte. Ancelotti: " "Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Club bedanken. Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr."

Fakt ist: Rekord-Weltmeister Brasilien sucht vor der Fußball-WM 2026 einen neuen Chefcoach und die Wahl ist auf Ancelotti gefallen. Der gut vernetzte Fußball-Agent Diego Fernandes hat den Deal eingefädelt, bleibt nur die Frage: Wer übernimmt bei Real?

ZZ ist erste Wahl von Perez

Die Anzeichen verdichten sich, dass Präsident Florentino Perez einen ehemaligen Galaktischen zurück auf die Trainerbank setzen wird. Sein Name: Zinedine Zidane. Der Franzose gewann mit den Königlichen ebenfalls dreimal die Champions League und ist seit seinem Real-Aus 2021 ohne Trainerjob.