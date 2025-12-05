Graz-Derby mit Spannung! Meister in Krise, GAK im Aufwind

Das Grazer Derby am Sonntag findet unter besonderen Vorzeichen statt. Während Meister Sturm Graz in einer sportlichen Krise steckt, befindet sich der GAK im Aufschwung.

Das Grazer Derby am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) findet unter besonderen Vorzeichen statt. Meister Sturm Graz geht angeschlagen in das Stadtduell, während der GAK sich im Aufwind befindet.

Sturm in sportlicher Krise

Der Titelverteidiger hat aus den jüngsten sechs Spielen nur vier Punkte geholt und ist mit vier Zählern aus sieben Spielen das schwächste Heimteam der Liga. Fünf Heimniederlagen gab es in den beiden Meisterjahren nicht einmal zusammen.

Trainer Jürgen Säumel fordert eine klare Reaktion: "Ich habe der Mannschaft einen ganz klaren Plan vermittelt, was wir sehen wollen, und es geht auch nur gemeinsam. Ich will eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die brennt, das Derby zu gewinnen."

Nach der Mittwoch-Pleite gegen die WSG Tirol sei wichtig gewesen, "die Köpfe wieder frei zu bekommen". Säumel will die "Sturm-Tugenden sehen: Das schnelle Umschalten, die Arbeit gegen den Ball, der hohe Einsatz."

Personelle Sorgen bei Sturm

Ob Stürmer Otar Kiteishvili mithelfen kann, ist offen. "Er ist in einer schwierigen Situation. Er ist sehr ehrgeizig, will immer vorangehen und 120 Prozent geben. Auf der anderen Seite ist er angeschlagen", sagte Säumel.

Dünn wird es vor allem in der Abwehr nach den Ausfällen von Emanuel Aiwu (gesperrt), Dimitri Lavalee, Alexander Borkovic oder vielleicht auch Jeyland Mitchell.

GAK im Aufschwung

Während die Schwarz-Weißen in der Krise stecken, haben die Rotjacken mit drei Siegen in den vier November-Spielen die Rote Laterne abgegeben. "Die Mannschaft hat sich jetzt gefunden, das zeigt sich auch in den Resultaten", sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.

Vor über 17.500 Zuschauern, einer Rekordkulisse im erneuerten Stadion, wollen die Athletiker den ersten Derbysieg seit 19 Jahren feiern. "Wir sind unabhängig von unserer Form und der von Sturm der Underdog im Derby. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns in irgendeiner Weise verstecken werden", erklärte Feldhofer.

Historische Bedeutung

"Das ist das wichtigste, emotionalste Spiel im Jahr", weiß Säumel um die Bedeutung des Stadtduells. Die GAK-Spieler haben nach den jüngsten Erfolgen "Blut geleckt und wollen noch mehr", wie Feldhofer betonte.

Trotz eines Punktes Rückstand auf Tabellenführer Salzburg zeigt die aktuelle Form von Sturm ein komplett anderes Bild als die Tabellenposition vermuten lässt.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz - Grazer AK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Merkur Arena, Graz

Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:



3:0 (a)

Sturm: Christensen - Malic, Oermann, Geyrhofer, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Rozga, Malone

Es fehlen: Aiwu (gesperrt), Lavalee (Knieverletzung), Borkovic (nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Kiteishvili, Mitchell

GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, S. Fofana, Satin, Schiestl - Harakate, Maderner

Es fehlen: Jano (Bänderverletzung im Fuß), Italiano (Wade)

Live auf Sky.