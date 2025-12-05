Tiroler Höhenflug! WSG will gegen Altach Serie ausbauen

Die WSG Tirol will ihre Erfolgsserie im letzten Heimspiel des Jahres fortsetzen. Gegen Altach können die Tiroler zum siebten Mal in Folge ungeschlagen bleiben - was eine Rekordserie seit dem Aufstieg 2019 wäre.

Die WSG Tirol will am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Heimspiel gegen Altach ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die Tiroler sind seit sechs Spielen ungeschlagen und könnten gegen Altach die längste Serie seit dem Aufstieg 2019 aufstellen.

Erfolgreiche englische Woche

Die WSG hat gegen WAC, Rapid und Austria remisiert sowie Salzburg und am Mittwoch Sturm Graz (3:1) besiegt. Trainer Philipp Semlic sagte: "Wir haben viel Aufwand betrieben, es braucht viel, dass wir diese Leistungen bringen können." Das am Ende einer englischen Woche nochmals hinzubekommen, sei "eine Riesenherausforderung".

Semlic mahnt zur Bodenständigkeit, denn die WSG hat das geringste Budget der Liga. "Das heißt, wir sind Außenseiter, und das gegen jeden Gegner. Wenn wir glauben, Siege gegen Salzburg oder Sturm sind Normalität, sind wir falsch gewickelt. Und dann werden wir gegen Altach oder Hartberg eine Watschen bekommen."

Kampf um die Meistergruppe

Mit einem weiteren Sieg würde die WSG einen weiteren Schritt Richtung Top Sechs machen, auf die aktuell nur ein Punkt fehlt. Zum Thema Meistergruppe müsse aber "Realismus pur walten", meinte Semlic.

Er erwartet gegen Altach ein anderes Spiel als gegen die Top-Clubs: "Das sind keine schönen Spiele. Es ist sehr, sehr intensiv, viele lange Bälle, viele Zweikämpfe", erinnerte er an zurückliegende Begegnungen.

Altach in guter Verfassung

Die Vorarlberger kommen nach einem Sieg gegen den WAC und einem Remis gegen Salzburg in guter Form auf den Tivoli, auf dem sie in der vergangenen Saison zwei Niederlagen setzten.

Altach-Trainer Fabio Ingolitsch ist voll des Lobes für den Gegner: "Die WSG ist aktuell nach dem LASK die Mannschaft der Stunde. Sie haben eine sehr ansprechende Leistung in Graz gezeigt, sind in einem Flow", meinte Ingolitsch, der dennoch ein "Spiel auf Augenhöhe" erwartet.

Historische Chance

Mit einem Sieg würden die Vorarlberger nach Punkten zu den Wattenern aufschließen. Für die WSG wäre ein weiterer Erfolg der Beweis, dass der aktuelle Höhenflug kein Zufall ist.

Semlic betonte: "Wir müssen gegen jeden Gegner am Limit sein", und verwies auf die Bedeutung jedes einzelnen Spiels in der ausgeglichenen Liga.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol - SCR Altach

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Tivoli Stadion, Innsbruck

Schiedsrichter: Spurny

Ergebnisse 2025/26:



1:1 (a)

WSG: Stejskal - Jaunegg, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Baden Frederiksen, Ola-Adebomi, Wels

Es fehlen: Boras (gesperrt), Butler (nach Knieverletzung)

Fraglich: Wels (Knie), Sabitzer (Hüfte), Sulzbacher (nach Kreuzbandriss)

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Zech, Koller - Milojevic, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Mustapha, Greil - Diawara

