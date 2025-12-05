Meistergruppen-Kampf! WAC & Austria wollen Top-Sechs-Platz!

Beim WAC gegen Austria Wien geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe. Beide Teams stehen unter Erfolgsdruck und wollen ihre Tabellenposition verbessern.

Beim WAC gegen Austria Wien am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe. Beide Teams stehen unter Erfolgsdruck und wollen ihre Tabellenposition verbessern.

Austria mit gemischten Gefühlen

Drei Spiele in Folge hat die Wiener Austria zuletzt nicht verloren, dennoch ließ das jüngste Heim-0:0 gegen die WSG zumindest spielerisch zu wünschen übrig. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte.

Austria-Coach Stephan Helm betonte: "Der WAC verfügt über eine Mannschaft mit viel Erfahrung. Wir müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten. Dann bin ich sicher, dass wir etwas mitnehmen können."

Mit dem Kreuzbandriss von Stürmer Manprit Sarkaria erhielt Helm unter der Woche die jüngste Hiobsbotschaft. Kelvin Boateng könnte einspringen, während Sanel Saljic nach einer Erkrankung fraglich ist.

WAC nach zwei Niederlagen

Die Kärntner wollen nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren. Der WAC liegt nur zwei Punkte hinter der Austria und will den Anschluss an die Top Sechs halten.

Atalan hofft auf eine Leistung wie in der zweiten Hälfte beim jüngsten 0:1 in Ried. "Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und ein gutes Spiel gemacht", erklärte der Trainer, der nach dessen Sperre in der Innenverteidigung wieder auf Chibuike Nwaiwu zurückgreifen kann.

Enges Tabellenbild

Die Bundesliga zeigt sich in dieser Saison extrem ausgeglichen. Die Austria als Fünfter hat nur drei Punkte Rückstand auf die Spitze, liegt aber auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern.

Beide Trainer wissen um die Bedeutung des direkten Duells. Während die Austria ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen will, sucht der WAC unter neuem Trainer die erste Heimpunkt-Eintreibung.

Atalans Analyse

Der WAC-Coach analysierte die Niederlage in Ried: Da brachte man sich mit Pech und schließlich einer Unaufmerksamkeit in der Nachspielzeit zwar um Zählbares, wusste dem Trainer aber offensiv besser zu gefallen.

Die Austria wiederum will beweisen, dass sie auch auswärts eine starke Mannschaft ist und den Druck im Kampf um die Meistergruppe aushalten kann.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC - FK Austria Wien

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Lavanttal Arena, Wolfsberg

Schiedsrichter: Greinecker

Ergebnisse 2025/26:



2:0 (a)

WAC: Polster - Baumgartner, Wimmer, Nwaiwu - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic, Pink, Atanga

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Plavotic, Wiesinger, Dragovic - Ranftl, Fischer, Lee K., Barry, Lee T. - Boateng, Eggestein

Fraglich: Saljic, Aleksa, Ndukwe (alle erkrankt)

Es fehlen: Botic (Knöchelbruch), Sarkaria (Kreuzbandriss), Handl (nach Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Live auf Sky.