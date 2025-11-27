Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Würstel-Treff
© oe24

Ab 6,50 Euro

Bratwürstelsonntag: Preisvergleich der Linzer Weihnachtsmärkte

27.11.25, 11:15
Teilen

In Oberösterreich beginnt der Advent mit einem kulinarischen Brauch: Am Bratwürstelsonntag servieren viele Bratwürstel mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn. 

Linz. Am Sonntag ist Bratwürstelsonntag: oe24.at hat die Preise auf den Linzer Weichnachtsmärkten verglichen. Beim Würstl-Treff im Volksgarten kosten 3 Stück Schweinsbratwürstel mit Sauerkraut und Semmerl 6,90 Euro. Die Konkurrenz im Volksgarten verlangt 6,50 Euro. Am Hauptplatz brutzeln die Würstel am Stand direkt neben den Straßenbahngleisen und im Bärengrill: Beide Betreiber verlangen 6,90 Euro.

Am Pfarrplatz bekommt man Bio-Kräuterbratwürstel um 7,50 Euro. Und auch am Domplatz werden ebenfalls 7,50 Euro verlangt.Tipp für all jene, die selbst braten wollen: Die Arbeiterkammer hat heuer 11 verschiedene Bratwürstel getestet und es gab keine Hygienebeanstandung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden