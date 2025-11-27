Bratwürstelsonntag: Preisvergleich der Linzer Weihnachtsmärkte

In Oberösterreich beginnt der Advent mit einem kulinarischen Brauch: Am Bratwürstelsonntag servieren viele Bratwürstel mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn.

Linz. Am Sonntag ist Bratwürstelsonntag: oe24.at hat die Preise auf den Linzer Weichnachtsmärkten verglichen. Beim Würstl-Treff im Volksgarten kosten 3 Stück Schweinsbratwürstel mit Sauerkraut und Semmerl 6,90 Euro. Die Konkurrenz im Volksgarten verlangt 6,50 Euro. Am Hauptplatz brutzeln die Würstel am Stand direkt neben den Straßenbahngleisen und im Bärengrill: Beide Betreiber verlangen 6,90 Euro.

Am Pfarrplatz bekommt man Bio-Kräuterbratwürstel um 7,50 Euro. Und auch am Domplatz werden ebenfalls 7,50 Euro verlangt.Tipp für all jene, die selbst braten wollen: Die Arbeiterkammer hat heuer 11 verschiedene Bratwürstel getestet und es gab keine Hygienebeanstandung.