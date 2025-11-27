Epstein-Opfer packt aus: „Der Missbrauch begann am ersten Tag“

Rina Oh war 21 Jahre alt, als die Jeffrey Epstein kennenlernte. Im Sommer 2000 wurde sie ihm vorgestellt - er sei Kunstsammler und wolle die junge Künstlerin fördern, so manipulierte er sie. Nun erzählt sie offen, was damals passiert ist: „Der Missbrauch begann am ersten Tag.“

Er ist damals bereits Multimillionär und veranstaltet seine Partys, lädt unzählige junge Frauen und Minderjährige in seine Privaträume ein, manipuliert sie, heuert sie als Masseurinnen ein.

Epstein will Rina fördern, sie ist seine "Favoritin"

So erschlich sich Epstein auch das Vertrauen von der 21-jährigen Rina Oh. Er zahlt für ihre Kunstschule, will sie fördern. Sie war damals eine junge Künstlerin aus New York voller Hoffnungen. Er nennt sie seine „Favoritin“, stellt sie Freunden vor. Männern, die Jahre älter sind als Rina. Sie versteht zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er sie diesen Männern als eine Art Ware präsentiert. Rina Oh spricht mit der „Bild“ über ihre traumatischen Erfahrungen.

"Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin"

Epstein holt die junge New Yorkerin immer wieder in sein Haus und den berüchtigten Massageraum, in dem er sexuelle Handlungen an seinen Opfern praktiziert. Rina erinnert sich an das dunkle Zimmer, in dem sich eine Massageliege befand. Oh zur „Bild“: „Ich war verwirrt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Hinterher hasste ich diesen Raum. Ich hasse ihn heute noch so sehr, dass ich ihn umbenannt habe. Ich nenne ihn den Roten Raum.“

Rina wurde schon in ihrer Kindheit missbraucht, sagt sie. Sie wusste nicht, wie man Nein sagt. Machte Dinge mit Epstein, die sie eigentlich nicht wollte. Damals so sehr von ihm in den Bann gezogen, dass sie ihm sogar drei ihrer Freundinnen vorstellt. Eine davon wurde ebenfalls sein Opfer.

"Am letzten Tag war er sehr gewalttätig"

Erst zwei Jahre später, als sie sich über eine PR-Agentur Vollzeit emanzipiert und finanziell unabhängig wird, schafft sie es, den Fiebertraum zu beenden. Gegenüber der „Bild“ erinnert sich Rina an den Tag, als sie ihn das letzte Mal traf: „Ich hatte nie zuvor eine solch dunkle Seite an Jeffrey Epstein gesehen. Zuvor hatte er andere dazu benutzt, mich zu missbrauchen. Er hat mitgemacht, manchmal hat er nur zugesehen. Am letzten Tag war er sehr gewalttätig. Er hat mich vergewaltigt.“

Rina verarbeitet ihr Trauma durch Kunst

Heute nutzt die mittlerweile 46-Jährige Rina Oh ihre Kunst, um ihr Trauma zu verarbeiten. Sie ist Aktivistin, engagiert sich für die Epstein-Überlebenden.

Und sie ist überzeugt: Die Details und Verbrechen, die Epstein an vielen seiner Opfer begangen hat, werden ans Licht kommen.