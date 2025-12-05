LASK jagt Tabellenspitze! Kühbauer-Express gegen Steirer

Der LASK könnte mit dem siebten Sieg in Folge vorübergehend an die Tabellenspitze stürmen. Dietmar Kühbauers Team gastiert am Samstag beim formstarken TSV Hartberg.

Der LASK könnte am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Hartberg vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze übernehmen. Dafür müssen die Linzer ihren siebten Sieg in Folge unter Trainer Dietmar Kühbauer einfahren.

Kühbauer erwartet harte Gegenwehr

"Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel gegen einen Gegner, der eine sehr gute Rolle spielt in der Liga", sagte der LASK-Trainer. "Hartberg ist definitiv ein sehr formstarkes Team, das bisher eine gute Saison spielt und uns alles abverlangen wird. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen."

Innerhalb von eineinhalb Monaten kletterten die Linzer mit sechs Siegen en suite vom vorletzten auf den dritten Platz. Leader Salzburg ist nur einen Punkt entfernt. Dass die Serie einmal reißen muss, ist allerdings alte Fußball-Weisheit.

Hartberg mit Personalproblemen

Hartberg muss im Duell der aktuell formstärksten Teams zwei prominente Akteure ersetzen. Trainer Manfred Schmid fehlt nach einem abgewiesenen Einspruch gesperrt und wird von Christian Mayrleb vertreten. Auch Kapitän Jürgen Heil muss nach der fünften Gelben Karte zuschauen.

Die Steirer wollen den LASK-Express zum Entgleisen bringen, auch wenn das eigene Tempo nach drei Siegen in Folge durch eine 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz gebremst wurde. Schmid will den Frust in positive Energie ummünzen: "Die Mannschaft hat sich verarscht gefühlt und war sehr enttäuscht. Mit diesem Ärger können wir wieder rauslaufen."

Historisches erstes Saisondrittel

Das erste Saison-Duell endete mit einem irren 3:3 in Linz, als der LASK mit drei Toren in der Nachspielzeit noch einen Punkt holte. Dieses Spiel war das letzte unter Interimscoach Maximilian Ritscher, dann übernahm "Don Didi" Kühbauer.

Heil hatte sich und seinem Team nach dem 3:3 "Freibad"-Kicken attestiert, was man diesmal tunlichst vermeiden will. Die Hartberger wissen, dass sie gegen den LASK-Express eine Top-Leistung benötigen.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg - LASK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:



3:3 (a)

Hartberg: Hülsmann - Wilfinger, Vincze, Spendlhofer - Kovacevic, Markus, Kainz, Henning - Prokop - Havel, Hoffmann

Es fehlen: Heil (gesperrt), Komposch (Kreuzbandriss), Drew (Rücken)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Usor, Adeniran, Danek

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

