Aufsteiger als Herausforderer! Rieder rechnen sich bei Rapid Chancen aus

Rapid Wien sucht nach zwei Niederlagen in Folge die sportliche Wende. Am Samstag empfängt der Bundesliga-Vierte den Aufsteiger SV Ried, der sich ebenfalls etwas ausrechnet.

Rapid Wien empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den Aufsteiger SV Ried. Nach zwei Niederlagen in Folge sucht Interimstrainer Stefan Kulovits mit seiner Mannschaft die sportliche Wende.

Neue Methoden durch Teambuilding

Kulovits setzte in der Trainingswoche nach der 0:3-Pleite beim LASK auf Teambuilding-Maßnahmen. "Gemeinsam etwas zu machen, weg vom Platz, sich privat noch besser kennenzulernen, mal die Handys wegzulassen, sich sehr viel untereinander auszutauschen. Ich glaube, es hat jedem gut getan."

Die Mannschaft löste unter anderem "Escape Rooms gemeinsam in Kleingruppen". Die Herausforderung war, "gemeinsam das Ganze auf Deutsch oder Englisch zu lösen" und dass jeder Verantwortung übernimmt. "Das sind die Tugenden, die wir auf dem Platz brauchen", erklärte Kulovits.

Ried als gefährlicher Gegner

Der Tabellenneunte Ried hat nur vier Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Rapidler. In den jüngsten drei Spielen holten die Innviertler zwei Siege und dürfen sich im Hütteldorf etwas ausrechnen.

Kulovits warnt besonders vor der Rieder Stärke bei Standards: "Sie generieren da viel Gefahr, da liegt ein ganz großer Fokus drauf." Der Rapid-Coach will künftig wieder auf mehr Ballbesitz setzen und mehr Torgefahr erzeugen lassen.

Personelle Sorgen bei Rapid

Auf den erkrankten Andrija Radulovic muss Kulovits verzichten. Fragezeichen stehen hinter den angeschlagenen Ercan Kara, Jannes Horn, Bendeguz Bolla und Nikolaus Wurmbrand. Positiv: Der lange verletzte Tobias Börkeeiet trainiert bereits wieder mit, ist aber noch kein Thema für Samstag.

Ried-Coach mit klarer Ansage

Ried-Trainer Maximilian Senft fordert von seiner Mannschaft Mut: "Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst und etwas mitnehmen möchtest, musst du über 90 Minuten mit Mut und Überzeugung auftreten."

Beim jüngsten 1:0 über den WAC freute sich Senft "extrem", "dass wir zum wiederholten Mal in dieser Saison so einen Glauben haben". Ein mögliches Problem könnte das Fehlen des achtfachen Saison-Torschützen Kingston Mutandwa sein, über dessen Einsatz kurzfristig entschieden wird.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - SV Ried

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Allianz Stadion, Wien

Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:



2:0 (a)

Rapid: Gartler - Demir, Cvetkovic, Ahoussou, Horn - M. Seidl, Amane - Tilio, Gulliksen, Dahl - Antiste

Fraglich: Kara, Horn, Bolla, Wurmbrand (alle angeschlagen)

Es fehlen: Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung), Schöller, Marcelin (alle verletzt bzw. im Aufbautraining), Börkeeiet (noch nicht matchfit)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Rasner, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Fraglich: Mutandwa

Es fehlen: Maart (Muskelfasereinriss), Sane (Rückenprobleme), Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent)

Live auf Sky.