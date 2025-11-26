Mbappe mit Viererpack - PSV schießt Liverpool ab

Inter Mailand musste durch ein 1:2 bei Atletico Madrid erstmals Federn lassen. Kylian Mbappe schoss Real Madrid mit vier Toren zu einem 4:3 bei Olympiakos. PSG gewann in Paris gegen Tottenham 5:3, Liverpool verlor daheim gegen Eindhoven 1:4.

Arsenal ist nun das einzige Team ohne Punkteverlust, weil sich Inter bei Atletico mit 1:2 geschlagen geben musste. Julian Alvarez schoss die Spanier in der neunten Minute in Führung, der Ausgleich ging auf das Konto von Piotr Zielinski (54.), den entscheidenden Treffer köpfelte Jose Maria Gimenez (93.).

Das ersatzgeschwächte Real Madrid - auch David Alaba fehlte - konnte sich gegen Olympiakos auf Mbappe verlassen. Dem Franzosen glückte innerhalb von nicht einmal sieben Minuten ein lupenreiner Hattrick (22., 24., 29.), in der zweiten Hälfte legte er sein viertes Tor nach (59.). Dadurch fielen die Gegentreffer von Chiquinho (8.), Mehdi Taremi (52.) und Ayoub El Kaabi (81.) nicht ins Gewicht.

Ein Torspektakel bekamen auch die Fans in Paris zu sehen. In der Neuauflage des Supercup-Finales ging Tottenham (Kevin Danso saß auf der Bank) durch Richarlison (35.) und Randal Kolo Muani (50.) zweimal in Führung, am Ende aber blieb Titelverteidiger PSG dank Vitinha (45., 53., 76./Elfmeter), Fabian Ruiz (59.) und Willian Pacho (65.) 5:3-Sieger.

Liverpool-Krise verschärft sich weiter

Weiterhin in der Krise steckt Liverpool. Für die "Reds" setzte es an der Anfield Road ein 1:4 gegen PSV Eindhoven, sie haben damit neun ihrer jüngsten zwölf Pflichtspiele verloren. Eintracht Frankfurt kassierte gegen Atalanta Bergamo eine empfindliche 0:3-Heimpleite, Sporting Lissabon setzte sich daheim gegen Club Brügge mit 3:0 durch.

Der FC Kopenhagen holte durch das Heim-3:2 gegen den kasachischen Club Kairat Almaty seinen ersten Sieg in dieser Königsklassen-Saison. AS Monaco verspielte in Limassol gegen Pafos zweimal eine Führung und musste sich schließlich mit einem 2:2 zufrieden geben.