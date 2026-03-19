Bayern-Wunder-Teenie (16) fällt unter Jugendschutz: Keine Interviews

Irre Szenen in der Allianz Arena! Während die Bayern-Stars den Einzug ins Viertelfinale bejubeln, herrscht um Mega-Talent Filip Pavic (16) helle Aufregung.

Der Youngster feierte gegen Bergamo sein Debüt, doch dann griffen die Aufpasser ein: Sprechverbot wegen des Jugendschutzes! Das berichtet die gut informierte BILD.

Zu Erklärung: Eigentlich schreibt der Fußball seine eigenen Märchen, doch für Filip Pavic endete die magische Nacht mit einem kuriosen Maulkorb. Der erst 16-jährige Innenverteidiger, der normalerweise in der U17 die Knochen hinhält, stand gegen Atalanta Bergamo plötzlich im Rampenlicht der Weltbühne.

Von der Schule in die Königsklasse

Trainer Vincent Kompany riskierte alles und holte das Juwel (geboren 2010!) direkt in den Profi-Kader. Weil Abwehr-Boss Dayot Upamecano die Gelb-Sperre drohte, schlug die Stunde des Freisingers. Pavic, der erst im Januar seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, durfte beim 4:1-Sieg tatsächlich ran – ein Meilenstein für den deutschen Nachwuchs!

"Sie dürfen nicht mehr arbeiten!"

Doch nach dem Schlusspfiff kam der Schock für die wartenden Reporter. Als Pavic um 23.28 Uhr aus der Kabine Richtung Mannschaftsbus huschte, eskortierte ihn ein Bayern-Mitarbeiter wie einen Staatsgast. Jede Interview-Anfrage wurde rigoros abgeschmettert! Die bizarre Begründung: „Sie dürfen jetzt nicht mehr arbeiten!“

Das Gesetz stoppte den Bayern-Bub

Hinter dem Interview-Stopp steckt das deutsche Jugendarbeitsschutzgesetz. Da Jugendliche unter 18 Jahren nach 20 Uhr eigentlich nicht mehr arbeiten dürfen, gilt für Profi-Kicker eine strikte Sonderregelung. Zwar darf der Teenie auf dem Platz zaubern, doch für die „Extra-Arbeit“ in der Mixed-Zone war es schlichtweg zu spät.

Während die Fans den neuen Abwehr-Riesen feiern, musste Pavic schweigend in die Nacht verschwinden. Ein Debüt, das München so schnell nicht vergessen wird – auch wenn der Held des Abends selbst nichts dazu sagen durfte!