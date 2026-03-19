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Champions League

Jetzt wird’s königlich: Die Mega-Duelle im Viertelfinale

19.03.26, 12:30
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Kaum ist das Achtelfinale Geschichte, steht schon die nächste Runde vor der Tür – und die hat es in sich! Seit Mittwochabend sind alle Viertelfinal-Duelle fix, und eines ist klar: Fußball-Europa darf sich auf echte Kracher freuen. 

Jetzt wird’s richtig heiß! Nur noch acht Teams sind im Rennen um den Henkelpott – und das Viertelfinale der Champions League verspricht pure Fußball-Explosion. Am 7. und 8. April steigen die Hinspiele, eine Woche später folgt das große Zittern in den Rückspielen. Vier Duelle, vier Geschichten – und jede hat es in sich. 

PSG – Liverpool: Revanche, Drama, offene Rechnungen

Liverpool musste sich seinen Platz im Viertelfinale hart erkämpfen. Nach dem 0:1 im Hinspiel in Istanbul sah es düster aus – doch an der Anfield Road drehten die Reds komplett auf und fegten Galatasaray mit 4:0 vom Platz. Ein Statement-Sieg! Jetzt wartet mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain ein ganz anderes Kaliber – und ein Gegner, mit dem noch eine Rechnung offen ist. Erst viermal trafen die beiden Teams überhaupt aufeinander, zuletzt im Achtelfinale 2025. Damals setzte sich PSG im Penaltyschießen durch. Die Ausgangslage? Explosiv. Zwei Offensiv-Maschinen, zwei Top-Teams – und die Frage: Wer behält diesmal die Nerven?

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Real Madrid – Bayern München: Der Klassiker, der immer eskaliert

Wenn Real Madrid auf Bayern München trifft, ist großes Kino garantiert – und fast immer ein Drama bis zur letzten Sekunde. Die Königlichen setzten im Achtelfinale ein klares Statement und schalteten Manchester City mit einem souveränen Gesamtscore von 5:1 aus. Einmal mehr bewies Real, warum sie in der Champions League gefürchtet sind.

Bayern hingegen ließ offensiv die Muskeln spielen: Mit einem beeindruckenden 10:2 gegen Atalanta Bergamo walzte der deutsche Rekordmeister durch die Runde. Doch im Viertelfinale gelten andere Gesetze. Kaum eine Paarung im Europacup ist so geschichtsträchtig und wurde so oft ausgetragen wie diese – und kaum eine ist so eng. Meist entscheiden Nuancen, Momente, Nerven. Das beste Beispiel: das Halbfinale 2024. Nach dem 2:2 im Hinspiel in München war alles offen. Im Rückspiel in Madrid folgte dann die späte, gnadenlose Wende – Joker Joselu traf doppelt zum 2:1 und riss Bayern den Traum in letzter Minute aus den Händen. Die Königlichen marschierten weiter und krönten sich am Ende zum 15. Mal zum Champions-League-Sieger.

Genau dieses Echo hallt bis heute nach – und macht dieses Duell wieder zu dem, was es immer ist: Fußball unter Hochspannung.

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Barcelona – Atlético: Spanisches Derby mit Sprengkraft

Barcelona marschierte mit Vollgas ins Viertelfinale. Nach dem 1:1 in Newcastle folgte im Rückspiel eine Machtdemonstration: 7:2!
Atlético machte es turbulenter: 5:2-Heimsieg gegen Tottenham im Hinspiel, dann eine 2:3-Niederlage im Rückspiel – aber das Ticket fürs Viertelfinale war gelöst. Auf dem Papier spricht vieles für Barça: Vier der letzten fünf direkten Duelle gingen an die Katalanen. Doch die eine Niederlage hatte es in sich – ein 0:4, das direkt zum Cup-Aus führte. Und trotzdem: In der Liga liegt Barcelona klar vorne, 13 Punkte vor Atlético. Heißt aber auch: Die Elf von Star-Trainer Diego Simeone hat nichts zu verlieren – und genau das macht sie so gefährlich.

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Sporting – Arsenal: Favorit gegen Mentalitäts-Monster

Auf dem Papier wirkt dieses Duell fast wie die „ruhigere“ Paarung – doch genau das macht sie so gefährlich. Sporting lieferte im Achtelfinale das wohl wildeste Comeback: 0:3 im Hinspiel bei Bodø/Glimt – eigentlich das Aus. Doch dann folgte ein unglaubliches 5:0 nach Verlängerung im Rückspiel. Pure Willenskraft! Arsenal dagegen blieb cool und kontrolliert: 1:1 in Leverkusen, dann ein souveränes 2:0 im Emirates. Die Gunners wirken reif, stabil – und gehen als Favorit ins Duell. Doch Vorsicht: Die Vergangenheit warnt. Zwar gewann Arsenal das letzte direkte Duell in der Champions-League-Gruppenphase vor eineinhalb Jahren klar mit 5:1. Aber im letzten K.-o.-Duell zog Arsenal den Kürzeren: Sporting setzte sich im Europa-League-Achtelfinale 2023 im Penaltyschießen durch.

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