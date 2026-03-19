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Nagelsmann-Kracher: Absoluter Bayern Top-Star nicht im Nationalteam
© gepa

DFB-Hammer

Nagelsmann-Kracher: Absoluter Bayern Top-Star nicht im Nationalteam

19.03.26, 05:57
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Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet bei der kommenden Nominierung für die DFB-Spiele gegen die Schweiz und Ghana auf Jamal Musiala, um im Hinblick auf das WM-Jahr kein unnötiges Risiko einzugehen. 

Donnerstag wird der offizielle Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt gegeben. Jamal Musiala wird nach Absprache zwischen Julian Nagelsmann, dem FC Bayern und den medizinischen Abteilungen nicht mit dabei sein. Die Entscheidung fiel als reine Vorsichtsmaßnahme, damit der 23-Jährige für die entscheidende Phase in der Champions League sowie die kommende Weltmeisterschaft im Sommer wieder vollständig fit ist.

Kein Risiko für Musiala

Der Offensivstar des FC Bayern wird daher am Montag nicht zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen. Nachdem Musiala zuletzt wegen Problemen am linken Sprunggelenk pausieren musste, stehen nun die Regeneration und der Aufbau für die Titeljagd im Vordergrund. Diese Verletzung war eine Folgeerscheinung nach seinem schweren Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Juli 2025.

Nagelsmann-Kracher: Absoluter Bayern Top-Star nicht im Nationalteam
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Fokus auf Champions League

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte bereits im Vorfeld angekündigt, das Gespräch mit dem Bundestrainer zu suchen. Obwohl Musiala seit seinem Ausfall nach dem Spiel in Bergamo bereits große Fortschritte gemacht hat, soll er nun die nötige Zeit bekommen, um in der heißen Saisonphase bei den Bayern und später beim Turnier in Nordamerika in Topform zu sein.

Wichtig für das Nationalteam

Für Nagelsmann wäre es die erste Möglichkeit seit einem Jahr gewesen, Musiala wieder in den DFB-Kader zu berufen. Im Sinne der langfristigen Belastungssteuerung und der Gesundheit des Spielers einigten sich alle Parteien jedoch auf die Pause. Damit soll sichergestellt werden, dass der Schlüsselspieler für die WM zwischen dem 11. Juni und 19. Juli wieder bei hundert Prozent ist.

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