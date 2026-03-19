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Lindsey Vonn
© Instagram

Knieverletzung

Nächster Vonn-Schock: Jetzt hat es ihre Schwester erwischt

19.03.26, 19:08
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Kein Tag ohne Neuigkeiten von der tragischen Olympia-Heldin Lindsey Vonn.

Jetzt hat die 41-jährige US-Rennläuferin eine Leidensgenossin aus der eigenen Familie. Auf Instagram zeigt Vonn einen kurzen Videoclip, wie ihre Schwester Karin mit geschientem Knie und auf Krücken in den Kraftraum kommt. Sie riss sich demnach das vordere Kreuzband. "Willkommen im Vonn Reha-Zentrum", schrieb die Ski-Legende und stellte dazu ein vor Lachen weinendes Emoji.

"Soll ich ihr was dafür verrechnen?"

Karin Vonn wiederum postete auf ihrem Account ein Video, wie Lindsey Vonn ihr das Knie massiert. "Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin", schrieb Karin Kildow dazu. Dazu das lustige Insert ihrer Schwester: "Soll ich ihr was dafür verrechnen?"

Sie hatte ihre Schwester oft zu Rennen begleitet und war auch bei den Winterspielen in Cortina vor Ort, als Vonn in der Abfahrt stürzte und sich die verhängnisvolle Verletzung zuzog.

Inzwischen ist die Speed-Queen, die im Abfahrtweltcup ein Rennen vor Schluss noch immer Gesamt-Dritte hinter Laura Pirovano und Emma Aicher ist, wieder bei sich zu Hause in den USA und mitten in der Reha. Ob sie je wieder Skirennen bestreitet, darüber wollte sie zuletzt nicht spekulieren. Am Donnerstag postete sie einen Clip, der sie in einem Park auf einem Elektro-Dreirad zeigt, ihren Hund an der Leine. "Das erste Mal draußen seit mehr als einem Monat", schrieb Vonn dazu.

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