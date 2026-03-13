Vonn-Wunder: Sie fährt schon Rad!

Nach ihrem Horror-Sturz gibt es jetzt gute Nachrichten von Lindsay Vonn. Sie ist zurück!
Es war ein Albtraum für den Ski-Star. Vor den Olympischen Winterspielen zog sich Lindsay Vonn einen Kreuzbandriss zu.
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Eine unglaubliche Karriere
Danach dachte jeder: Das war"s. Das Ende einer unglaublich erfolgreichen Karriere.
Doch die Ski-Queen aus den USA gab nicht klein bei - Vonn war einfach nicht unterzukriegen. Sie biss auf die Zähne und ging bei Olympia an den Start.
Bei der Abfahrt stürzte Vonn
Dann das Horror-Szenario, das ihre Fans und die gesamte Sportwelt erschütterte. Bei der Olympia-Abfahrt stürzte Vonn schwer. Sie kam sofort ins Krankenhaus, wo mehrere schwere Brüche, unter anderem des Schienbeins, diagnostiziert wurden.
"Ich fange mit 5 Minuten an"
Jetzt kämpft Vonn sich Stück für Stück zurück in den Alltag. Und: Es gibt gute Nachrichten. Vonn sitzt schon wieder auf dem Hometrainer und "radelt".
Auf Instagram schickt sie Grüße an ihre Fans: "Ich fahre Rad! Ich fange mit 5 Minuten an… und mache jeden Tag Fortschritte."
Im Video sieht man ein Lächeln in ihrem Gesicht. Eine Botschaft, die Hoffnung macht!