Glasner kämpft gegen Donetsk um nächstes Europacup-Finale

In der Conference League will Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen Shakthtar Donetsk die Basis für den Einzug in sein zweites Europacup-Endspiel legen.

Glasner hat Eintracht Frankfurt vor vier Jahren zum Titel in der Europa League geführt, von Crystal Palace will sich der mit Saisonende scheidende Oberösterreicher mit seinem zweiten europäischen Pokal verabschieden.

"Ich erwarte einen technisch starken Gegner", sagte Glasner über die Ukrainer, die auch heute (21 Uhr/live Sky & im OE24-Liveticker) neben einheimischen Spielern auf ein Dutzend brasilianischer Legionäre setzen.

Hinspiel in Krakau

Das Hinspiel findet im polnischen Krakau statt, weil Shakthtar Donetsk seit 2014 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht mehr im heimischen Stadion spielen kann. "Wir haben unser Heim verloren, aber nicht unsere Identität", sagte Sergey Palkin, CEO des UEFA-Cup-Siegers von 2009.

Das zweite Halbfinale bestreiten Rayo Vallecano und Racing Straßburg. Die Rückspiele finden am 7. Mai statt.