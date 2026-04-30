Entscheidung um Oliver Glasner (51) gefallen

Wenige Wochen vor Ende der Saison nimmt das internationale Trainer-Karrusel Fahrt auf.

Bereits seit Monaten steht fest, dass Oliver Glasner Crystal Palace im Sommer verlassen wird. In den vergangenen Monaten wurde der Österreicher mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht - so wie auch zuletzt mit dem FC Chelsea.

Wie Chelsea-Insider Simon Philips in seinem Blog schreibt, hat der Klub-Weltmeister auch tatsächlich Kontakt mit Glasners Berater aufgenommen. Dabei wurde aber nur abgeklärt, ob der Österreicher für Gespräche zur Verfügung stehen würde. Konkrete Verhandlungen hat es laut Philips nicht gegeben.

© Getty

Kein Wechsel zu Chelsea

Chelsea soll sich Medienberichten auch bereits gegen Glasner entschieden haben. Die Klub-Bosse trauen es dem Österreicher nicht zu, in Chelseas komplexer Struktur erfolgreich zu arbeiten.

Favorit auf die Nachfolge von Kurzzeit-Trainer Rosenior soll weiterhin Andoni Iraola von Bournemouth sein. Zuletzt wurden aber auch Xabi Alonso und Marco Silva von Fulham gehandelt.

© getty

Wie es für Oliver Glasner im Sommer weitergeht, bleibt damit unklar. Zuletzt wurde der 51-Jährige auch mit Newcastle United und deutschen Klubs in Verbindung gebracht.