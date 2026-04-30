Entscheidung um Oliver Glasner (51) gefallen

Wenige Wochen vor Ende der Saison nimmt das internationale Trainer-Karrusel Fahrt auf.
Bereits seit Monaten steht fest, dass Oliver Glasner Crystal Palace im Sommer verlassen wird. In den vergangenen Monaten wurde der Österreicher mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht - so wie auch zuletzt mit dem FC Chelsea.
Wie Chelsea-Insider Simon Philips in seinem Blog schreibt, hat der Klub-Weltmeister auch tatsächlich Kontakt mit Glasners Berater aufgenommen. Dabei wurde aber nur abgeklärt, ob der Österreicher für Gespräche zur Verfügung stehen würde. Konkrete Verhandlungen hat es laut Philips nicht gegeben.
Kein Wechsel zu Chelsea
Chelsea soll sich Medienberichten auch bereits gegen Glasner entschieden haben. Die Klub-Bosse trauen es dem Österreicher nicht zu, in Chelseas komplexer Struktur erfolgreich zu arbeiten.
Favorit auf die Nachfolge von Kurzzeit-Trainer Rosenior soll weiterhin Andoni Iraola von Bournemouth sein. Zuletzt wurden aber auch Xabi Alonso und Marco Silva von Fulham gehandelt.
Wie es für Oliver Glasner im Sommer weitergeht, bleibt damit unklar. Zuletzt wurde der 51-Jährige auch mit Newcastle United und deutschen Klubs in Verbindung gebracht.