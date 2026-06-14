Für SIE war das Schlotterbeck-Herzerl

Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat beim WM-Auftakt gegen Curaçao das wichtige Tor zum 2:1 erzielt und im Anschluss mit einer besonderen Geste für emotionale Szenen auf der Tribüne gesorgt.

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Der deutsche Abwehrspieler sorgte beim WM-Auftaktspiel für ein echtes Highlight. Nach einer Ecke von Nathaniel Brown stieg der 26-jährige BVB-Verteidiger in der 38. Minute völlig frei zum Kopfball hoch und traf zur erneuten Führung für die deutsche Nationalmannschaft. Dieses Tor war für das Team enorm wichtig, da Deutschland nach dem frühen Führungstreffer zum 1:0 überraschend den Ausgleich durch Comenencia in der 21. Minute kassiert hatte. Ausgerechnet Schlotterbeck hatte beim Gegentreffer der Auswahl zuvor keine gute Figur gemacht, umso größer war die Erleichterung nach seinem eigenen Torerfolg.

© Getty Images

Jubel mit besonderer Botschaft

Nach dem Treffer sprintete der Innenverteidiger zuerst zu seinem Vorlagengeber Brown, umarmte ihn herzlich und feierte den Erfolg gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Im Anschluss folgte zwar sein bekannter Muskel-Jubel, doch danach formte Schlotterbeck mit den Händen noch ein Herz und blickt gezielt auf die Tribüne des Stadions.

Unterstützung durch die Familie

Die liebevolle Geste war für seine Ehefrau Sabrina bestimmt, die das Spiel live vor Ort verfolgte. Sie saß gemeinsam mit Nicos Bruder Keven und Vater Marc auf der Tribüne, um den Profi zu unterstützen. Das Paar wurde zuletzt zum zweiten Mal Eltern, nachdem bereits Ende November 2023 das erste gemeinsame Kind zur Welt gekommen war. Im Sommer 2025 hatten die beiden auf Mallorca geheiratet.

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Privates bleibt meist geheim

Die Ehefrau des Verteidigers gehört inzwischen zu den bekanntesten Partnerinnen im deutschen Fußball und begleitet ihren Mann regelmäßig zu den Spielen des BVB sowie der Nationalmannschaft, einschließlich der Reisen in der Champions League. Die Familie lebt gemeinsam im Dortmunder Süden, hält ihr Privatleben normalerweise jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.