US-Musiker Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Crash

Schockierende Nachrichten aus Brasilien: Bei einem dramatischen Helikopter-Absturz in Rio de Janeiro sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der US-Musiker Oliver Tree.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag hat sich in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ein verheerendes Flugunglück ereignet. Zwei Helikopter stießen mitten in der Luft zusammen und stürzten in der Folge auf den Parkplatz eines Autohauses. Der Aufprall löste sofort einen massiven Brand aus, der mindestens 20 Fahrzeuge auf dem Gelände erfasste. Wie die örtliche Feuerwehr in einer ersten Erklärung mitteilte, deuten die vorliegenden Berichte eindeutig auf eine Kollision im Flug hin.

US-Musiker Oliver Tree unter den Toten

Insgesamt sechs Menschen verloren bei der Tragödie ihr Leben. Wie der Sender "CNN Brasil" unter Berufung auf Angaben der Polizei berichtet, befindet sich unter den Todesopfern auch der US-Musiker Oliver Tree (32).

Der Künstler feierte mit seiner Musik große internationale Erfolge und war durch seine viralen Hits auch vielen Fans in Österreich ein Begriff. Allein auf der Plattform Spotify verzeichnete sein Song "Life Goes On" über 700 Millionen Streams. Der Track "Miss You" kam sogar auf beeindruckende 800 Millionen Abrufe.