Bekennervideo: Hamas plant Anschlag in Europa

Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Beschaffung von Waffen für die Terrororganisation Hamas gehen die deutschen Ermittler davon aus, dass die Gruppe einen konkreten Anschlag in Europa verfolgte.

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"Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt", sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe. Seit Herbst letzten Jahres ließ die Bundesanwaltschaft neun mutmaßliche Anhänger der Hamas festnehmen.

Die Behörde wirft ihnen vor, spätestens seit Sommer 2025 in den Transport und die Lagerung von Waffen und Munition für die Vereinigung involviert gewesen zu sein. Waffen sollen auch für den Transport nach Österreich bestimmt gewesen sein. In Wien wurde im November vergangenen Jahres ein Waffenversteck einer weltweit agierenden terroristischen Organisation mit Nähe zu Hamas ausgehoben.

In dem Bekennervideo sei ein Anschlag um den zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel angekündigt worden - also um den 7. Oktober 2025 herum, sagte Rommel am Montagabend weiter. Die ersten drei Verdächtigen in dem Komplex hatte seine Behörde am 1. Oktober 2025 - also wenige Tage vor dem Jahrestag - festnehmen lassen.