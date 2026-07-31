Bub (15) muss 100 Jahre ins Gefängnis

Ein Teenager, ein tödlicher Schusswechsel und ein Urteil, das für Entsetzen sorgt: Der erst 15-jährige Jo’Majze L. muss in den USA für Jahrzehnte hinter Gitter. Seine Strafe könnte theoretisch bis zu seinem 115. Lebensjahr reichen.

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Anderson im US-Bundesstaat Indiana: Der Fall um Jo’Majze L. sorgt derzeit für Diskussionen. Der Jugendliche wurde Ende Juni 2026 wegen seiner Beteiligung an einer tödlichen Schießerei verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war L. Mitglied der Gang "Mickey Cobra Nation" (MCN).

Dem Teenager wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen Gangmitgliedern einen Anschlag auf einen Zeugen eines früheren Mordfalls geplant zu haben. Doch die Tat nahm eine dramatische Wendung: Vor einem Nachtclub trafen die abgefeuerten Schüsse nicht die geplante Zielperson, sondern die zufällig anwesende 26-jährige Dayla S. Zwei weitere Frauen wurden bei der Attacke verletzt.

100 Jahre Haft für einen 15-Jährigen

Richter David H. verhängte gegen Jo’Majze L. eine außergewöhnlich lange Strafe: 50 Jahre Haft wegen Mordes an Dayla S. Dazu kamen weitere 50 Jahre wegen seiner Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Auf dem Papier könnte der Jugendliche damit sein gesamtes Leben hinter Gittern verbringen. Würde er die komplette Strafe absitzen, wäre L. 115 Jahre alt.

Doch weil er zum Zeitpunkt der Tat erst 15 Jahre alt war, greift in Indiana eine besondere Regelung für jugendliche Straftäter. Nach mindestens 20 Jahren Haft kann er eine Überprüfung seiner Strafe beantragen. Sollte diese erfolgreich sein, könnte er theoretisch bereits mit etwa 35 Jahren wieder auf freien Fuß kommen.

Auch weitere Beteiligte verurteilt

Rashawn S. (19) war ebenfalls an dem Mord beteiligt. © Madison County District Attorney's Office

L. stand gemeinsam mit Rashawn S. vor Gericht. Der heute 19-Jährige erhielt eine noch höhere Strafe: Insgesamt 125 Jahre Haft – 62,5 Jahre wegen Mordes und weitere 62,5 Jahre wegen der Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Die Jury kam zu dem Schluss, dass auch S. an der Schießerei beteiligt gewesen war. Ein weiterer 19-Jähriger, Kyree C., wurde in einem separaten Verfahren wegen seiner Rolle bei der Tat zu 90 Jahren Haft verurteilt.

Tragischer Tod vor einem Nachtclub

Der Fall löste in der Gemeinde große Bestürzung aus. Das eigentliche Ziel des Angriffs überlebte, doch die 26-jährige Dayla S. wurde Opfer einer Tat, mit der sie laut Ermittlern nichts zu tun hatte.

Der Fall wirft erneut die schwierige Frage auf, wie mit extrem schweren Straftaten von Jugendlichen umgegangen werden soll – zwischen harter Bestrafung und der Möglichkeit einer späteren Wiedereingliederung.