Doping-Hammer: Kehrtwende bei Chelsea-Star

Der ukrainische Nationalspieler Mychajlo Mudryk darf nach einer Einigung im Dopingverfahren mit Englands Fußballverband FA ab sofort wieder spielen.

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Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Welt-Anti-Doping-Agentur beigelegt, hieß es am Freitag. Der für Chelsea spielende Stürmer akzeptierte eine Sperre in Höhe der bereits verbüßten Zeit.

Der 25-jährige Mudryk war im Oktober 2024 bei einer Dopingkontrolle positiv auf den verbotenen Wirkstoff Meldonium getestet worden.

Mykhaylo Mudryk © Getty Images

100-Mio-Mann der Londoner

Nach einer vorläufigen Sperre und einer Anklage durch die FA hatte eine unabhängige Disziplinarkommission Anfang dieses Jahres eine vierjährige Dopingsperre verhängt. Dagegen legte der Profi Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Nach Verbandsangaben wurden die technischen Vorgaben der WADA für den Nachweis von Meldonium inzwischen geändert.

Demnach wäre die bei Mudryk festgestellte geringe Konzentration nach den nun geltenden Grenzwerten nicht mehr als Verstoß gewertet worden. Chelsea hatte Mudryk 2023 für eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro vom ukrainischen Verein Schachtar Donezk verpflichtet.