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Nach Auftaktsieg

Ins Gesicht! Becher-Eklat der LASK-Fans

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Ein Fußballspieler tröstet seinen Torwart auf dem Spielfeld, im Hintergrund Zuschauer.
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
So stark die Leistung vom LASK beim 3:0 gegen den GAK war, so unschön waren die Szenen danach. Aus dem Fan-Sektor flog ein Becher direkt ins Gesicht von Cican Stankovic.
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Die Grazer hatten in dieser Partie wenig zu melden, dementsprechend wenig hitzig ging es rund um den Bundesliga-Auftakt zu.

Nach Abpfiff feierten die LASK-Spieler am Feld ihren Sieg, GAKs Torhüter Cican Stankovic holte Handtuch und Trinkflasche, um sich danach am Weg in die Katakomben zu machen.

Schmerzhafter Becherwurf

Doch bevor sich der 33-Jährige vom Fan-Block der Linzer wegdrehen konnte, traf ihn ein geworfener Becher im Gesicht. Stankovic ging aus Schock zu Boden.

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Sofort kam Peter Michorl zur Hilfe und den brauchte es auch. Zwar war der Ex-Salzburger nicht verletzt, aber außer sich. Er schimpfte in Richtung der Fans, sein Teamkollege musste ihn vom Fan-Block ziehen.

Eine unnötige Aktion, die einen Schatten über die starke Leistung des LASK legt und auch mit Sicherheit eine Strafe nach sich ziehen wird.

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