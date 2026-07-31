Nach Auftaktsieg
Ins Gesicht! Becher-Eklat der LASK-Fans
Die Grazer hatten in dieser Partie wenig zu melden, dementsprechend wenig hitzig ging es rund um den Bundesliga-Auftakt zu.
Nach Abpfiff feierten die LASK-Spieler am Feld ihren Sieg, GAKs Torhüter Cican Stankovic holte Handtuch und Trinkflasche, um sich danach am Weg in die Katakomben zu machen.
Schmerzhafter Becherwurf
Doch bevor sich der 33-Jährige vom Fan-Block der Linzer wegdrehen konnte, traf ihn ein geworfener Becher im Gesicht. Stankovic ging aus Schock zu Boden.
Auch interessant
Sofort kam Peter Michorl zur Hilfe und den brauchte es auch. Zwar war der Ex-Salzburger nicht verletzt, aber außer sich. Er schimpfte in Richtung der Fans, sein Teamkollege musste ihn vom Fan-Block ziehen.
Eine unnötige Aktion, die einen Schatten über die starke Leistung des LASK legt und auch mit Sicherheit eine Strafe nach sich ziehen wird.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden