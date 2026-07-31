Ins Gesicht! Becher-Eklat der LASK-Fans

So stark die Leistung vom LASK beim 3:0 gegen den GAK war, so unschön waren die Szenen danach. Aus dem Fan-Sektor flog ein Becher direkt ins Gesicht von Cican Stankovic.

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Die Grazer hatten in dieser Partie wenig zu melden, dementsprechend wenig hitzig ging es rund um den Bundesliga-Auftakt zu.

Nach Abpfiff feierten die LASK-Spieler am Feld ihren Sieg, GAKs Torhüter Cican Stankovic holte Handtuch und Trinkflasche, um sich danach am Weg in die Katakomben zu machen.

Schmerzhafter Becherwurf

Doch bevor sich der 33-Jährige vom Fan-Block der Linzer wegdrehen konnte, traf ihn ein geworfener Becher im Gesicht. Stankovic ging aus Schock zu Boden.

Sofort kam Peter Michorl zur Hilfe und den brauchte es auch. Zwar war der Ex-Salzburger nicht verletzt, aber außer sich. Er schimpfte in Richtung der Fans, sein Teamkollege musste ihn vom Fan-Block ziehen.

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Eine unnötige Aktion, die einen Schatten über die starke Leistung des LASK legt und auch mit Sicherheit eine Strafe nach sich ziehen wird.