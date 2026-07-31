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Austria-Auftakt bei WAC wird zu Härtetest

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Ein Fußballspieler in lila Trikot springt dynamisch und blickt auf den Ball.
© GEPA pictures
Die Pflicht ist erledigt, jetzt wartet die Kür. Mit den Wölfen wartet der bisher schwierigste Gegner der Veilchen.
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Nach zwei souveränen Erfolgen gegen den FK Liepāja in der Qualifikation zur UEFA Conference League und dem klaren 5:0 im UNIQA ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club startet Austria Wien morgen (17 Uhr/live auf Sky & im oe24-Live-Ticker) beim WAC in die Bundesliga-Saison 2026/27.

Für Trainer Stephan Helm zählt dabei nur eines: ein erfolgreicher Liga-Auftakt. "Ein guter Start in die Bundesliga hat für uns einen extrem hohen Stellenwert. Dementsprechend werden wir in Wolfsberg alles auf den Platz werfen, was uns zur Verfügung steht."

Stephan Helm: "Müssen an Leistungsgrenze kommen"

Mit dem WAC wartet allerdings gleich ein unangenehmer Gegner. Die Kärntner blicken nach einer turbulenten Vorsaison und einem personellen Umbruch unter Neo-Coach Thomas Silberberger auf einen Neustart. Helm warnt: „Ich gehe davon aus, dass sie wieder eine gute Rolle in der Liga spielen werden.

Wir bereiten uns akribisch vor und müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um dort zu punkten.“ Fraglich ist weiterhin ein Einsatz von Abwehrchef Aleksandar Dragovic, der zuletzt eine Kopfverletzung erlitt.

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Auch Philipp Wiesinger fällt weiter aus. Dafür könnte erneut Youngster Jonas Feddersen in den Fokus rücken. Eigentlich für die Young Violets vorgesehen, überzeugte der Neuzugang bereits gegen Liepāja mit zwei starken Auftritten und erzielte im Rückspiel nach einem sehenswerten Solo den wichtigen Ausgleich.

Gegen den WAC winkt ihm nun die nächste Bewährungsprobe.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC – FK Austria Wien

Anpfiff: Sonntag 17.00 Uhr

Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Schiedsrichter: Alexander Harkam

WAC: Polster – Schwarz, Wimmer, Behounek, Diabaté, Matic – Sulzer, Agyemang – Avdijaj, Vrioni, Karamoko
Es fehlen: Mickael Dosso (keine Spielberechtigung), Nicolas Wimmer (Hüftprobleme), Otar Mamageishvili (Oberschenkelzerrung)

Austria: Sahin-Radlinger – Lee T., Feddersen, Dragovic, Handl, Ranftl – Fischer, Maybach – Saljic, Eggestein, Wels
Es fehlen: Noah Botic (Knöchelbruch), Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Live auf Sky Sport Austria.

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